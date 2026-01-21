Carresagare Osincu,  si scaldano i motori della festa  

È iniziato il conto alla rovescia per “Carrasegare Osincu 2026”. Si parte il 5 febbraio con il giovedì grasso “Giogia Laldagiolu”, per poi concludersi martedì 17.

Sono giorni di grande lavoro per gli organizzatori per una manifestazione ancora una volta sostenuta dall’assessorato regionale al Turismo. Sarà inserita nell’elenco dei grandi eventi per l’interesse che riveste come uno dei più antichi e particolari Carnevali dell’Isola, per originalità e trasgressività. Amministrazione comunale, associazione “Karrasegare Osinku” e Pro Loco “Melkiorre Melis” nei prossimi giorni definiranno gli ultimi dettagli di un programma variegato.

Come tradizione, la festa di popolo più attesa dell'anno dai bosani è iniziata lo scorso 16 gennaio ai piedi del ponte sul Temo,con l’accensione del falò in onore di Sant’Antonio Abate. È stata anche l’occasione per la presentazione in piazza del manifesto ufficiale del Carnevale, realizzato dall’artista locale Mariano Chelo. «Grazie di cuore a Mariano – afferma il presidente della associazione “Karrasegare Osinku” Giampietro Deriu- per essersi messo a disposizione con generosità e passione. Ha creato un’opera che racconta e fa sentire l’anima del Carnevale di Bosa attraverso le immagini». Anche Chelo è entusiasta del lavoro. «È stato un onore interpretare con immagini il carnevale di Bosa e collaborare con persone speciali, che contribuiscono a consolidare una delle manifestazioni più identitarie e divertenti della nostra città». ( s.c. )

