Carrello solidale, raccolta una tonnellata di prodotti 

Una tonnellata di prodotti per i più bisognosi. È il bilancio della raccolta benefica denominata “Carrello solidale”, svoltasi sabato presso i punti vendita della Coop di via Argentina ma anche di via Santa Maria Chiara a Pirri e il Sigma di via Dorgali.

L’iniziativa è stata organizzata dal neonato centro Caritas istituto nei locali della parrocchia del Santissimo Redentore da don Nicola Ruggeri. Sono stati raccolti i prodotti maggiormente richiesti come riso, pasta, pomodori pelati, legumi, latte, olio, tonno e carne in scatola, farina, sale, zucchero, caffè e articoli per l'infanzia. Don Ruggeri si dice contento: «Ancora una volta i monserratini si dimostrano molto generosi e attenti verso chi ha più bisogno. Non avevamo certamente dubbi su questo, e l'iniziativa di sabato lo ha ulteriormente dimostrato».

Il parroco ha inoltre sottolineato che chi non ha potuto fare la spesa solidale ha comunque contribuito al fondo di solidarietà parrocchiale. «Le persone invitate dalla comunità della nostra chiesa hanno donato il frutto del digiuno quaresimale. La rinuncia non è mai sterile se trasformata in attenzione al prossimo», aggiunge don Ruggeri. Ora ci penseranno i volontari a distribuire quanto raccolto alle persone bisognose.

RIPRODUZIONE RISERVATA