Carrello della spesa più pesante 

Se i prezzi dei beni di prima necessità galoppano e le buste paga restano inchiodate da anni, la conclusione è scontata: il costo della vita aumenta, il potere d’acquisto decresce. Con gli indicatori forniti dalle associazioni dei consumatori concordano i cittadini alla caccia quotidiana delle campagne promozionali per risparmiare qualche euro da destinare alle altre spese come affitti, bollette, scuola.

l dati

Il “Centro consumatori Italia” ha rilevato, su dati Istat, i prezzi medi su scala nazionale di 13 beni di prima necessità (pane, pasta, latte, olio evo, patate, pomodori, pollo, macinato e alcune verdure) riferiti al 2021, 2024 e settembre 2025. La spesa media mensile nel 2021 era di 480 euro, in 4 anni e 8 mesi abbondanti è salita a 633 euro con un aumento medio su tutti i prodotti del paniere del 32 per cento. L’olio extra vergine è aumentato del 131 per cento, il pollo dell’80, i limoni del 75, la pasta del 71, le patate del 62 e altre tra il 60 e 47 per cento. «Ciò ricade – commenta il Centro Consumatori- sulle famiglie che già soffrono per gli stipendi al palo e per pensioni bistrattate».

I costi

Al netto delle promozioni, l’indagine a livello nazionale trova (s)conforto in quella locale passando per diversi market. Un chilo di pane tipo “rosette” quota 4,49 euro, di pasta 2,98, un litro di olio evo prodotto in Sardegna 14,90, un chilo di riso Carnaroli 5.58, la bottiglia da un litro di passata di pomodoro 2,56 euro. Tirando le somme la differenza tra i prezzi in città e quelli del Comitato è minima e gli aumenti perciò massimi: dalla colazione alla pizza. L’espresso ormai si è stabilizzato sull’euro e 30 centesimi, nel 2022 il bar lo serviva a 72 centesimi, il cappuccino da 0,77 è balzato a 1,50. «La tazzina è salita di prezzo perché è aumentato il costo del prodotto in maniera esagerata, meno di 1.30 non si può servire» è il coro dei baristi. Giorgio Vargiu, presidente regionale di Adiconsum, coglie la palla al balzo: «Alcuni prezzi dei prodotti di prima necessità, pochi per la verità, da qualche mese hanno rallentato l’escalation degli anni scorsi ma non sposta statisticamente il dato – spiega - Il problema è un altro: i prezzi saltarono con l’avvento dell’euro, poi la crisi petrolifera infine il Covid. Diciamo che gli aumenti potevano starci ma dopo lo spegnersi delle emergenze non c’è stata alcuna diminuzione, anzi. Per una città e una provincia il cui reddito per l’84 per cento proviene da stipendi e pensioni bloccate, il costo della vita diventa insostenibile».

