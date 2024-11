Carrello della spesa come l’oro  

Più degli indicatori a parlare sono i cittadini-clienti: il costo della vita a Oristano è in aumento. E non di qualche centesimo. Il livello è schizzato all’insù mediamente del 50 per cento con punte anche del 125 per cento per i beni di prima e assoluta necessità come pane, pasta, verdure, frutta per arrivare ai costi per una cena in ristorante, pizzeria o al bar.

La radiografia

Dal 2021 allo scorso mese di ottobre la rilevazione del “Centro consumatori Italia” riporta un aumento medio nella spesa annuale di 2mila 700 euro, mensile 225 euro. Se nel 2021 la spesa annuale per l’agroalimentare è stata di 5mila 400 euro, a seconda degli acquisti l’aumento annuale 2024 su 2021 è stato del 45 per cento pari a 2mila 430 e del 55 per cento pari a 2mila 970 euro. Oristano, centesimo più centesimo meno, è in linea con la media degli aumenti in campo nazionale. Non è solo un’impressione, basta visitare penna e taccuino in mano, alcuni market della città per avere la conferma di quanto si sia allargata la forbice tra prezzi e salari per non parlare delle pensioni, tra le più basse d’Italia. Percentualmente negli ultimi tre anni la spesa del carrello della spesa nazionale è aumentata mediamente tra il 40 e il 121 per cento. Il valore Italia si rispecchia nei vari market della città al netto delle promozioni.

Il salasso

«Purtroppo - sintetizza Giorgio Vargiu, presidente regionale dell’Adiconsum – i prezzi risentono delle varie crisi monetarie, compresa la pandemia da Covid-19, che per un territorio con un reddito che non arriva a 19mila euro sono insopportabili. Ciò che più preoccupa dei dati sull’inflazione di ottobre è la salita dei prezzi dei generi alimentari e del carrello della spesa. Il Governo deve studiare misure adeguate per contenere la crescita dei prezzi anche in vista delle prossime festività natalizie». Qualche dato, curiosando tra i vari banchi. Il pane dai 3,03 euro del 2021 è passato ai 5,30 per un chilo di “rosette”: più 43 per cento. Un chilo di pasta da 1,34 è passato a 2,30, quasi due volte tanto. Un litro di latte da 1,85 è salito 1,99 euro, l’olio extra vergine d’oliva è salito alle stelle, più 121 per cento: 5,20 contro 11,50 del mese scorso. I limoni da 1.84 a 3.49 euro al chilo, le carote quotano 1.19, le mele Gold 2,49, i pomodori 3,39 euro, le patate 1.59. Il pollo sui 7 euro, dipende dall’allevamento; un chilo di macinato di vitellone 11,99 euro. Il prosciutto cotto tocca i 27.9 euro, il prezzo medio del 2021 non andava oltre 18,34. «Lo stesso discorso vale per le pizzerie- aggiunge Giorgio Vargiu- Una pizza media e una birretta non costano meno di 10 o 12 euro. Il cliente continua a subire aspettando che le varie commissioni istituite per controllare i prezzi abbiano poteri di cui però non dispongono. Il mercato da controllato è incontrollabile».

