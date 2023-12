“Carrello Amico”, raccolti due quintali di generi di prima necessità 

Grande successo per l'iniziativa solidale "Carrello amico", organizzata dall'associazione "Emera", nata il 12 ottobre dall’idea della pedagogista Francesca Congiu, che ne è presidente. Ieri mattina, ai giardinetti di via del Redentore, tantissime persone si sono avvicinate al banchetto allestito per la raccolta di cibo e beni di prima necessità da destinare ai più bisognosi.

Sono stati donati circa due quintali tra pasta, zucchero, panettoni, sughi, farina, latte, biscotti, pappe e omogeneizzati per neonati, ma anche prodotti per l'igiene personale. «I monserratini si dimostrano ancora una volta molto generosi», dichiara soddisfatta Congiu. Al banchetto, c'erano anche alcuni volontari dell'associazione e don Nicola Ruggeri, neo parroco della chiesa del Santissimo Redentore. «Ringrazio i monserratini per il loro buon cuore», dice don Ruggeri. Ciò che è stato raccolto ieri è stato portato nei locali parrocchiali: «A nostra volta lo porteremo, insieme a ciò che abbiamo raccolto come parrocchia nelle scorse settimane, in piazza Maria Vergine in occasione del Miracolo di Natale che si svolgerà anche a Monserrato domani, lunedì 18 dicembre, dalle 9 alle 21», conclude il parroco.

