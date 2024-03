Carrelli della spesa in mezzo alla strada 

Sono tornati i carrelli in viale Marconi. Quelli della spesa che gli incivili portano via dal parcheggio dell’ipermercato Carrefour e poi abbandonano lungo la strada.

L’ultimo è stato ritrovato proprio nei giorni scorsi , qualche metro prima del semaforo all’incrocio con via Fermi, quindi molto distante dall’ipermercato. Ciò vuol dire che chi l’ha preso ha percorso un lungo tratto di strada a piedi con la spesa per poi lasciarlo lì.C’è da dire che i carrelli vengono presi anche per puro divertimento da gruppi di ragazzini che poi li lasciano dove capita. Un po’ quello che succede anche con i monopattini, anche questi presi dalla loro postazione, utilizzati in modo scorretto e poi gettati dove capita. Qualcuno era stato ritrovato persino a Quartucciu. Altri invece in mezzo a marciapiedi e strade a ostacolare il passaggio di auto e pedoni.

