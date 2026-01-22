Carrela, strappo sui caschetti  

Sa Carrela ‘e nanti alle prese con le norme di sicurezza del decreto Abodi che impone caschetti e giubbetti. La maggioranza dell’associazione Cavalieri de sa Carrela 'e nanti, compreso il direttivo del presidente Totti Manca, è a favore della normativa, però un gruppo di sei cavalieri dissidenti non è d’accordo: «Non è contrarietà alle norme di sicurezza in sé, che abbiamo sempre rispettato, ma perplessità sull’imposizione di vincoli, che potrebbero alterare la tradizione secolare della celebre corsa».

La scelta

Sa Carrela 'e nanti però non è a rischio, i cavalieri iscritti correranno indossando giubbetti protettivi e caschetti sotto le maschere, che non altereranno la spettacolare corsa carnevalesca, anzi la renderanno ancora più avvincente e sicura. Mercoledì la riunione in Prefettura con il sindaco Diego Loi, il direttivo dei Cavalieri e il prefetto Salvatore Angieri che ha sancito l’accordo. «Comprendo le posizioni di chi non è d’accordo, rispettabili, però occorre tenere conto delle nuove norme che vanno onorate – commenta il presidente Totti Manca – Non è una imposizione sterile ma mira a garantire il massimo della sicurezza per i cavalieri e non andrà a snaturare in alcun modo la tradizione de Sa Carrela ‘e nanti».

L’organizzazione

Carrela 'e nanti e sicurezza un binomio che va a braccetto da tanti anni ormai, merito dell’attenta organizzazione del Comune e dell'associazione Cavalieri che ha curato minuziosamente ogni aspetto della corsa equestre garantendo l'incolumità e la tutela dei cavalieri, dei cavalli e degli spettatori: negli ultimi anni non si sono registrati incidenti. Il fondo del percorso, poi, vede la posa di uno speciale terriccio aggregante lungo i 400 metri di via Roma, una pavimentazione ideale per la salvaguardia dei cavalli. Intanto proseguono i preparativi in vista del trittico carnevalesco, da domenica 15 a martedì 17 febbraio, e delle prove generali, domenica 8 febbraio. L’asfalto è stato rimosso per essere rivestito con il terriccio idoneo per il galoppo dei cavalli. Lungo il percorso saranno sistemate le transenne a delimitare il tracciato e anche nella Casa del Cavaliere, la sede ufficiale dell’associazione, dove ci saranno le memorie visive per fare un tuffo nel passato della corsa equestre. «Il Carnevale rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni – ha osservato il prefetto Angieri - La sua tutela passa attraverso la capacità di coniugare il rispetto delle regole con il valore delle tradizioni, affinché le manifestazioni possano svolgersi in condizioni di piena sicurezza per tutti i partecipanti, grazie a un impegno condiviso e responsabile da parte di tutte le istituzioni coinvolte».

