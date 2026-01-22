VaiOnline
Santu Lussurgiu.
23 gennaio 2026 alle 00:12

Carrela, strappo sui caschetti  

Sei cavalieri si dissociano: perplessità sull’imposizione di vincoli 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Sa Carrela ‘e nanti alle prese con le norme di sicurezza del decreto Abodi che impone caschetti e giubbetti. La maggioranza dell’associazione Cavalieri de sa Carrela 'e nanti, compreso il direttivo del presidente Totti Manca, è a favore della normativa, però un gruppo di sei cavalieri dissidenti non è d’accordo: «Non è contrarietà alle norme di sicurezza in sé, che abbiamo sempre rispettato, ma perplessità sull’imposizione di vincoli, che potrebbero alterare la tradizione secolare della celebre corsa».

La scelta

Sa Carrela 'e nanti però non è a rischio, i cavalieri iscritti correranno indossando giubbetti protettivi e caschetti sotto le maschere, che non altereranno la spettacolare corsa carnevalesca, anzi la renderanno ancora più avvincente e sicura. Mercoledì la riunione in Prefettura con il sindaco Diego Loi, il direttivo dei Cavalieri e il prefetto Salvatore Angieri che ha sancito l’accordo. «Comprendo le posizioni di chi non è d’accordo, rispettabili, però occorre tenere conto delle nuove norme che vanno onorate – commenta il presidente Totti Manca – Non è una imposizione sterile ma mira a garantire il massimo della sicurezza per i cavalieri e non andrà a snaturare in alcun modo la tradizione de Sa Carrela ‘e nanti».

L’organizzazione

Carrela 'e nanti e sicurezza un binomio che va a braccetto da tanti anni ormai, merito dell’attenta organizzazione del Comune e dell'associazione Cavalieri che ha curato minuziosamente ogni aspetto della corsa equestre garantendo l'incolumità e la tutela dei cavalieri, dei cavalli e degli spettatori: negli ultimi anni non si sono registrati incidenti. Il fondo del percorso, poi, vede la posa di uno speciale terriccio aggregante lungo i 400 metri di via Roma, una pavimentazione ideale per la salvaguardia dei cavalli. Intanto proseguono i preparativi in vista del trittico carnevalesco, da domenica 15 a martedì 17 febbraio, e delle prove generali, domenica 8 febbraio. L’asfalto è stato rimosso per essere rivestito con il terriccio idoneo per il galoppo dei cavalli. Lungo il percorso saranno sistemate le transenne a delimitare il tracciato e anche nella Casa del Cavaliere, la sede ufficiale dell’associazione, dove ci saranno le memorie visive per fare un tuffo nel passato della corsa equestre. «Il Carnevale rappresenta un momento di valorizzazione del patrimonio culturale e delle tradizioni – ha osservato il prefetto Angieri - La sua tutela passa attraverso la capacità di coniugare il rispetto delle regole con il valore delle tradizioni, affinché le manifestazioni possano svolgersi in condizioni di piena sicurezza per tutti i partecipanti, grazie a un impegno condiviso e responsabile da parte di tutte le istituzioni coinvolte».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone.

Ora l’allerta rossa è per il traffico

La 195 chiusa, tutti in coda per ore. Le stime di Anas: sette giorni di lavoro 
Dopo il ciclone

Ingorghi e auto lumaca, a due all’ora per Cagliari

Il traffico concentrato sulla consortile di Macchiareddu: viaggio-odissea per arrivare al semaforo di Elmas sulla 130 
Piera Serusi
Dopo il ciclone

Piogge record e sprechi: «Connettere gli invasi»

A Maccheronis il paradosso della diga piena a metà  che sta scaricando in mare milioni di metri cubi 
Giuseppe Deiana
Dopo il ciclone

Le barriere in cemento salvano i locali

Cala Gonone, i titolari si sono attrezzati prima della mareggiata. «Danni? Cento euro» 
Gianfranco Locci
Capoterra.

«Dobbiamo tutto ai nostri amici»

Ivan Murgana
Dopo il ciclone

«Il mio ristorante sepolto da alghe e sabbia»

Il Frontemare a Quartu è fra i più colpiti, arriva l’aiuto degli altri imprenditori 
Riccardo Spignesi
dopo il ciclone

Il Consiglio spaccato sull’emergenza

L’opposizione: fondo in manovra per i danni. La replica: meglio nell’assestamento 
Roberto Murgia