Carrela, sa ‘uminiga de provas 

Sa ‘uminiga de provas: oggi dalle 15 il primo atto de Sa Carrela ‘e nanti 2024. Cavalli e cavalieri prenderanno confidenza con il tracciato di via Roma e affineranno l’intesa con i propri compagni per formare una bella pariglia.

A cavallo di anglo-arabi e sella italiano, bardati di tutto punto, i cavalieri lussurgesi si cimenteranno al galoppo tra le curve de sa Carrela, in vista del trittico carnevalesco di domenica 11, lunedì 12 e martedì 13.

Un nuovo esaltante spettacolo equestre fino a martedì grasso, per una corsa eterna, allegorica e autentica che racchiude il senso della vita lussurgese: ardimento ed equilibrio, destrezza e compostezza.

La casa del cavaliere

Ieri si è svolta anche l’inaugurazione della Casa del cavaliere proprio nel cuore de Sa Carrela, la sede ufficiale dell’associazione Cavalieri con memorie storiche e visive, dove è possibile ritrovare ex protagonisti e sentire dalle loro voci le emozioni delle sfrenate corse del passato. La manifestazione, che è stata insignita dal ministero della Cultura “Carnevale storico d’Italia” e dalla Regione “Manifestazione di grande interesse turistico”, attrarrà anche quest’anno migliaia di appassionati da tutte le parti dell’Isola.

Le novità

«Quest’anno partecipano sei giovani esordienti, di cui due minorenni - precisa Giovanni Porcu, presidente dell’associazione Cavalieri – uno di questi sarà in coppia con il padre, un veterano de sa Carrela che tornerà per compiere il passaggio di consegna verso le nuove leve e unire intere generazioni. Sa Carrela ‘e nanti è soprattutto animata da questo spirito comunitario e intergenerazionale».

I protagonisti

«Ogni anno è un’emozione unica, come la prima volta afferma il trentenne Andrea Pische, con dodici anni di discese in sa Carrela ‘e nanti - Una corsa a cui tengo tantissimo, irrinunciabile nonostante il grande impegno che bisogna avere per i preparativi. È un Carnevale tra i più belli in Sardegna che rende protagonista la comunità lussurgese».

Parla di una prova di abilità incomparabile, Pierantonio Manzella, 26 anni, cavaliere con sa Carrela che gli scorre nelle vene: «È necessario trovare subito l’intesa con il compagno di pariglia. Azzeccare la partenza è fondamentale per poi lanciarsi nell’entusiasmante corsa tra ali di folla acclamanti».

Cantigos

Intanto ieri sera si è registrato il solito grande successo per Cantigos in Carrela, organizzato dall’assocazione Aidos, che ha incantato centinaia di spettatori con i tradizionali canti a cuncordu e a tenore e i suoni ancestrali del coro basco “Eragyok”.

Sonorità entrate fin dentro l’anima degli spettatori nella suggestiva cornice dell’antico acciottolato del centro storico.

