Carrela, grande spettacolo in via Roma 

La ripartenza de sa Carrela ‘e nanti è stata salutata da un bagno di folla. Protagonisti 60 cavalieri mascherati, che hanno condotto con maestria anglo-arabi e purosangue nel percorso di via Roma. Co-protagonisti i residenti di via Roma che hanno accolto nelle loro case e cantine spettatori e turisti con quella genuina ospitalità lussurgese. Il quadro è stato incorniciato da una marea di spettatori provenienti da ogni dove, che hanno contribuito al successo di questa edizione, quella del ritorno al rito sacro dell’antica corsa carnevalesca, della ripresa della festa comunitaria. Si chiude con un bilancio positivo: belle pariglie, composte e affiatate, che poi è il significato intrinseco della prova equestre, dove i cavalieri hanno dato saggio della loro valentia.

Grande festa

Pubblico rumoroso ed entusiasta, e non sempre rispettoso delle norme di sicurezza, ma fortunatamente non si è verificato alcun incidente durante i tre giorni di corsa. Merito dell’organizzazione messa in campo dall’Associazione cavalieri de Sa Carrela ‘e nanti e garantita dal servizio d’ordine: una sessantina di donne e uomini tra cui la squadra della Protezione civile di Ussaramanna, i barracelli lussurgesi e i loro colleghi di Bonarcado, Cuglieri, Norbello, Paulilatino. Tutti coordinati dal Capitano Nico Lamacchia della compagnia dei Carabinieri di Ghilarza.

La diretta streaming sui canali web dell’Associazione cavalieri ha permesso a tanti lussurgesi emigrati nel mondo di godersi ogni singolo momento della corsa carnevalesca.

I premi