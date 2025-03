Carrela ’e nanti, ottima la prima 

Emozioni e brividi senza fine alla prima de Sa Carrela ‘e nanti. I 49 impavidi cavalieri hanno sfrecciato al galoppo nelle strette curve di via Roma, accompagnati dalle acclamazioni degli spettatori. Spettacolari le parezas che uniscono i cavalieri in un abbraccio fraterno: un affresco di maschere e colori, goliardia e audacia che coinvolge lussurgesi e turisti.

Il pubblico

Grande affluenza di pubblico; tutti ammaliati dalla magia de Sa Carrela ‘e nanti che cresce di anno in anno in consensi e risorse: «La Regione ha portato il contributi sino a 95mila euro, perché crede in questo grande evento», precisa il sindaco, Diego Loi. Il dopo-corsa nelle cantine di via Roma, dove tra canti a cuncordu, commenti e allegria è diventata protagonista l’ospitalità lussurgese. Oggi alle 15 su lunis de sa pudda in piazza San Sebastiano; domani secondo atto de Sa Carrela.

I partecipanti

In via Roma hanno corso Antonio Arca, Antonio Diego e Leonardo Are, Salvatore e Pietro Are, Antonio Borrodde, Enzo e Francesco Campus, Antonio Caratzu, Francesco Carrus, Francesco e Matteo Chessa, Gianni Corbinzolu, Giuseppe e Samuele Denti, Gianfranco Deriu, Marco Dessì, Francesco Fadda, Giovanni Fais, Francesco Floris, Marco e Gabriele Ledda, Emanuele e Luigi Ledda, Mario e Giommaria Malica, Totti Manca, Pierantonio Manzella, Andrea Meloni, Nicola Migheli, Chicco e Giovanni Motzo, Alessandro e Antonio Mura, Sebastiano Murtas, Piermarco Nughes, Carlo Pani, Andrea Pes, Andrea e Francesco Pische, Matteo Pische, Giuseppe e Matteo Piu, Giovanni e Raffaele Porcu, Davide Ruiu, Gianfranco Sechi, Walter Soru, Giacomo Spanu.

