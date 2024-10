Carreggiata sud riaperta dopo il rinvio per pioggia: si viaggia a velocità ridotta 

Da ieri mattina sulla Statale 131, all’altezza del Nuraminis, si viaggia finalmente su quattro corsie: dopo il ritorno delle auto sulla carreggiata nord, riaperta due giorni fa, è stata riaperta la carreggiata sud, fino a qualche giorno fa dedicata al traffico diretto verso nord. Si tratta di poco meno di quattro chilometri che segnano l’addio alla complicata complanare che ha accolto il flusso veicolare negli ultimi due anni.

La riapertura è avvenuta per gradi. Prima le maestranze dell’impresa Aleandri (appaltatrice dei lavori da 50 milioni di euro complessivi necessari al rifacimento di quasi 10 chilometri della 131, dal chilometro 23,300 e 32,400) hanno riposizionato i guard-rail in cemento all’imboccatura della carreggiata sud. Poi, alle 11, i primi automobilisti hanno potuto imboccare il corridoio normale di marcia: inizialmente su una sola corsia, indirizzati dai movieri dell’impresa Aleandri, quindi sull’intera carreggiata, riaperta, ricorda Anas, “come la carreggiata opposta nord, in modalità cantiere, con limite massimo di velocità a 50 chilometri orari e divieto di sorpasso”.

Rallentamenti e code, specie nelle ore di maggior flusso veicolare, dovrebbero ora diventare un ricordo nel tratto più a sud del cantiere di Nuraminis tra fine mese e l’inizio di novembre sono destinati a spostarsi qualche centinaio di metri più a nord, dove verrà demolito il cavalcavia che sovrasta la Statale al chilometro 27,300: dovrà essere ricostruito e allineato al tracciato in variante (da Nuraminis e Villagreca) della nuova 131. (ig. pil.)

RIPRODUZIONE RISERVATA