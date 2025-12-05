VaiOnline
Maracalagonis.
06 dicembre 2025 alle 00:23

Carreggiata ridotta, il disagio continua 

Non finiscono mai i disagi sul tratto della strada provinciale dove da diversi mesi sono in corso i lavori per l’elettrodotto interrato Tyrrhenian Link. A protestare sono gli automobilisti costretti a lunghe soste dalla periferia di Maracalagonis a Gannì, l’incrocio con la vecchia Orientale sarda. Un inferno soprattutto in serata quando arriva il buio, con due tratti del tragitto regolati con senso unico alternato. Ieri sera c’è stato anche un tamponamento per fortuna senza feriti proprio all’altezza di un semaforo volante.

Si tratta di lavori avviati all’inizio della scorsa estate con lo scavo delle trincee la messa in opera dei cavi e il rifacimento dell’asfalto. Interventi iniziati poco dopo la fine dei lavori della Città metropolitana che aveva riasfaltato l’intera carreggiata, diventata sicura e scorrevole. Poi sono arrivati gli escavatori per la messa in opera dell’elettrodotto.

Lavori che dovrebbero presto continuare anche lungo la circonvallazione Maracalagonis-Sinnai-Settimo ( fra strade che non riescono più a sopportare un traffico sempre intenso), per poi proseguire in territorio di Selargius sino alla stazione della Tyrrhenian Link. E intanto cresce il malumore degli automobilisti. «Percorrere la Provinciale in questo tratto – dice Giovanni Pinna – è davvero disagevole con un evidente situazione di pericolo soprattutto quando cala il buio». (ant. ser.)

