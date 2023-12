Carreggiata invasa dalla sabbia a causa del forte vento 

La sabbia della spiaggia “Sottotorre” di Calasetta è finita lungo la strada. La Protezione civile ha lavorato per tutto il giorno di Natale per recuperare la normalità e ridepositare la sabbia lungo l’arenile. «Come spesso accade nel periodo invernale, quando il maestrale soffia con maggior intensità, il vento ha riversato alcuni metri cubi di sabbia nella strada antistante nel tratto più esposto e meno protetto dalla vegetazione - ha detto il vice sindaco Roberto Sinzu - tempestivamente, si è messo in sicurezza quel breve tratto di strada e, calato il vento, la mattina del giorno di Natale è stato terminato il lavoro di pulizia. In settimana verranno rafforzate le protezioni con reti e altro materiale idoneo». Critiche arrivano dall’opposizione. «Oggi ci si deve adoperare per salvare assolutamente l’arenile - dicono Angelo Serrenti e Sandro Dessì - purtroppo questo è il risultato di una politica amministrativa che si adopera solo nell'emergenza e non certo come ci si auspicava in una programmazione per lo meno quinquennale. Speriamo in una prossima amministrazione consapevole del bene da tutelare ad ogni costo». Intanto, l’amministrazione comunale evidenzia l’aumento dei problemi erosi a causa delle mareggiate e il costante aggiornamento con l’assessorato regionale all’ambiente. (s. g.)

