Carreggiata in sicurezza, strada riaperta 

Anas termina i lavori di consolidamento e messa in sicurezza al km 100 della statale 128 alle porte di Sorgono. Gli interventi, del valore di circa 800 mila euro, sono stati avviati a giugno, finalizzati alla ricostruzione della sezione stradale e regimazione idraulica del fiume “Babagarru” dopo una frana del 2020. Riaperta totalmente al traffico la carreggiata su cui per più mesi si è proceduto col senso unico alternato.

«Siamo soddisfatti - commenta il sindaco Franco Zedde - si tratta di un’opera essenziale per i collegamenti all’ospedale San Camillo e ai principali servizi che trovano sede nel nostro paese e nel territorio. Un grazie non può che andare ad Anas e agli ex assessori regionali Salaris e Saiu che si spesero tanto affinché potessero partire i cantieri».

