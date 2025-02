Carrasegare Osincu,  tutti gli eventi fino all’8 marzo 

Due settimane di attesa e inizierà “Carrasegare Osincu 2025” uno degli appuntamenti più goliardici dell’Isola e unico nel suo genere. Si parte il 20 con “Giogia Laldagiolu” a cui tutti possono partecipare con la giacca indossata a rovescio e il viso macchiato di nero. Si prosegue sabato 22 con la sfilata delle maschere del carnevale sardo. Giovedì grasso 27 sfilata dei carri in maschera con le scolaresche. Venerdì 28 “Carnival dance”, animazione con in piazza con Alessandro e Giulia, a cura della F. Art Studio dance. Sabato 1 marzo la “Festa in maschere nelle cantine”, degustazione di piatti e vino. Domenica 2 marzo, il Temo diventerà palcoscenico della manifestazione “Un fiume di maschere”, con la sfilata su qualsiasi imbarcazione a remi. Lunedì 3 ancora le sfilate dei carri per l’assegnazione dei premi in palio. Martedì 4 la rappresentazione di s’Attittidu con “sas Attittadoras”, maschi e femmine con le sembianze di donne vestite a lutto, che corrono lungo le strade gridando lamenti struggenti, cercando disperatamente “unu ticchirigheddu ‘e latte”. E ancora “ Chilchende a Giolzi Moro” con l’uscita della maschera abbigliata di bianco. La manifestazione si concluderà sabato 8 con la Pentolaccia dei bambini e le premiazioni. ( s. c. )

