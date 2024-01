Carrasegare ‘Osincu, la grande attesa 

Dopo i fuochi di Sant’Antonio ecco “Carrasegare Osincu”. In città si respira già forte l’attesa di quello che viene considerato, non a caso, uno degli appuntamenti fra i più goliardici dell’intera isola. Si parte il primo febbraio con Giogia Laldagiolu e si va avanti sino al 17 febbraio con il lungo e nutrito cartellone di iniziative predisposto da Comune, Pro Loco, operatori locali ma in particolare dalla associazione “Karrasegare Osinku presieduta da Annamaria Obinu. Un gruppo di circa 300 soci che oltre a essere parte attiva nel divertimento, lavora praticamente tutto l’anno per offrire quella grande e unica atmosfera carnevalesca che ogni anno anima la città. L’associazione è infatti formata da tante persone che rappresentano la memoria storica del Carnevale.

Storia e tradizione

La presidente Obinu racconta quali sono gli elementi più importanti che caratterizzano la manifestazione che per la sua tipicità è stata inserita nell’elenco dei grandi eventi finanziati dall’assessorato regionale al Turismo. «Un Carnevale pensato per i grandi – afferma la presidente Obinu - ma anche per i più piccoli e le nuove generazioni. Ci occupiamo infatti anche di trasmettere le tradizioni alle scuole per valorizzare lo spirito del Carrasegare ‘Osincu. Spieghiamo ai bambini Giogia Laldagiolu improvvisando con loro il trallallera, e poi S’Attittidu e Giolzi. I bambini e le scuole hanno infatti uno spazio importante nelle manifestazioni carnevalesche. Lo spirito che incarna il Carnevale bosano è quello della bosanità, della satira, dell’allegoria e della teatralità. Qui il Carnevale è sempre stato caratterizzato dall’irriverenza, la spontaneità e l’improvvisazione dei bosani. Una festa popolare che nasce grazie alla partecipazione della gente. Carrasegare ‘Osincu si contraddistingue dagli altri perché è sempre diverso e, non solo da vedere, ma proprio perché si vive da protagonisti insieme alla comunità».

Festa condivisa

Per gli ospiti partecipare è facilissimo: basta dipingersi la faccia, indossare la giacca al contrario e l’allegria diventa l’assoluta protagonista. Insieme agli appuntamenti consolidati è molto atteso soprattutto dai turisti l’evento: “Un fiume di maschere” in programma domenica 11 febbraio. Una sfilata delle maschere libere su qualsiasi imbarcazione a remi. Subito dopo viene dato il via alla regata sugli tzios, le storiche barche di legno. La chiave è decisamente ironica e il filo conduttore è sempre quello del teatro a cielo aperto. Carrasegare ‘Osincu” è anche un’occasione importante per conoscere la città: il centro storico, il Castello medioevale, ma anche il mare e le sue prelibatezze.

