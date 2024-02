Carrasegare Osincu, gran finale 

Il gran finale di Carrasegare Osincu non ha tradito le attese. L’antichissima rappresentazione di s’Attittidu ha conquistato il gran pubblico arrivato sulle rive del Temo da ogni parte dell’Isola. L’appuntamento di ieri “Chilchende a Giolzi Moro” ha avuto il suo epilogo nella tarda serata con l’uscita della maschera abbigliata di bianco alla quale è seguita “Giolzi a Su Fogu” con il rito di abbruciamento del Giolzi. Il carnevale si concluderà sabato con la pentolaccia all’aperto dalle 16.30 in viale Giovanni XXIII.

Il successo

L’atto conclusivo del lungo e goliardico carnevale bosano 2024 avrà il suo epilogo anche con la premiazione delle migliori maschere per una festa collettiva, in allegria e musica, riservata soprattutto ai più piccoli. «La cerimonia di premiazione delle migliore maschere – afferma soddisfatta la presidente dell'associazione Karrasegare Osinku Annamaria Obinu- chiuderà il carnevale bosano che quest’anno è andato al di là di ogni aspettativa. Siamo orgogliosi del successo ottenuto, della grande partecipazione di maschere e pubblico che durante le diverse giornate hanno letteralmente inondato Bosa. La sfida da vincere ora è fare ancora meglio per la prossima edizione, non sarà facile ma noi ci proveremo». Il pensiero è già rivolto all’edizione estiva che si terrà venerdì 9 agosto e ovviamente riservata prevalentemente ai turisti che affollano le spiagge bosane.

Arriva a conclusione intanto il bando di concorso “I Murales del carnevale di Bosa”, promosso da Pro Loco e Comune per promuovere l'arte e la tradizione, arricchire l'ambiente urbano attraverso le forme artistiche dei dipinti che rappresentano le maschere della tradizione locale. Il tema principale dell'opera deve essere“S’Attittidu e Giolzi maschere del Carnevale di Bosa”. La commissione formerà una graduatoria di merito entro domani, ai primi tre classificati saranno assegnati premi di 1.500, 1.200 e 900 euro.

