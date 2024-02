Carrasegare ‘Osincu fa il pieno 

Per conoscere i numeri esatti bisognerà aspettare qualche giorno, ma il successo di pubblico riscontrato durante il lungo Carnevale bosano fa dire agli organizzatori che è stata una edizione super. Ne sono convinti in particolare dall’associazione “Karrasegare Osinku”, Pro Loco, amministrazione comunale e operatori commerciali. Senza dimenticare la Regione che ha contribuito e inserito il Carnevale bosano nell’elenco dei grandi eventi di rilevanza turistica.

Le reazioni

«È stato un grande successo – afferma la presidente di Karrasegare Osinku Anna Maria Obinu - tutti abbiamo potuto riscontrare un’affluenza massiccia soprattutto di stranieri che a Bosa e nella Planargia sono arrivati in gran numero. Peccato per il maltempo che ha frenato le presenze in occasione degli appuntamenti festa delle cantine e la regata in maschera sul fiume Temo, ma possiamo dire di essere molto soddisfatti». Concorde sulla piena riuscita dell’evento anche il sindaco Piero Casula. «Una bella edizione – evidenzia il primo cittadino - in cui si sono raggiunti altissimi livelli di partecipazione come maschere e spettatori. Su Laldagiolu, s' Attittidu e Giolzi hanno confermato quanto il carnevale faccia parte del bagaglio storico-culturale dei bosani, con fiumi di persone dalla mattina a notte fonda. Insomma, un'edizione da ricordare e che dimostra di saper attrarre fette importanti di turismo regionale che ha fatto lavorare tutti».

Commercio e turismo

Per il movimento registrato nell’economia locale, positivo anche il giudizio delle associazioni dei commercianti. «Ci risulta – sottolinea Oscar Addis referente bosano della Confesercenti di Nuoro - che le strutture ricettive e le attività di ristorazione abbiano lavorato a pieno regime. Peccato solo per la pioggia in alcuni importanti momenti. Questo testimonia che una città turistica come Bosa ha sempre la necessità di manifestazioni che portino tante persone e che la gente si fermi a lungo e usufruisca dei servizi». L’assessore al Turismo Guglielmo Macchiavello è molto soddisfatto soprattutto per quanto la manifestazione ha significato sull’economia locale. «Non abbiamo ancora i numeri sull’occupazione nelle strutture ricettive – afferma Macchiavello - ma sentiti gli operatori e considerati alcuni parametri già disponibili, il primo bilancio è assolutamente positivo. Certo – conclude l’assessore – bisogna tenere sempre conto della caratteristica del Carrasegare Osincu: è un insieme di eventi distribuiti nel tempo peraltro senza pagare un biglietto».

