Carrasegare ‘Osincu, eletto il direttivo 

Si apre una nuova fase per l’associazione Carrasegare ’Osincu. Con l’elezione del presidente e del direttivo si conclude la gestione commissariale affidata a Giorgio Vadilonga, nominato dopo le dimissioni in massa del precedente gruppo, maturate in un periodo segnato da contrasti con l’Amministrazione comunale.

A guidare l’associazione sarà Elias Columbu, eletto al termine delle consultazioni che hanno riportato i soci alle urne dopo mesi di transizione. Ad affiancarlo il vice Antonio Casula, il tesoriere Antonio Biddau, il segretario Costantino Nieddu e i consiglieri Costantino Putzulu, Marco Pinna, Carlo Appeddu, Franco Stara e Giorgio Vadilonga. Completano l’organigramma il Collegio dei sindaci (Giuseppe Cadoni, Piero Baragone e Giampaolo Uras) e quello dei Probiviri (Giovanni Cadoni, Massimo Blandino e Alice Spada).

Nel suo discorso di insediamento, Columbu ha ringraziato le amministrazioni che si sono succedute alla guida dell’associazione dalla fondazione, sottolineando come il Carnevale bosano sia cresciuto grazie all’impegno di presidenti, consiglieri e volontari che hanno valorizzato una tradizione molto sentita in città. ( s. c. )

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