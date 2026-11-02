SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Bosa.
03 novembre 2026 alle 00:21

Carrasegare ‘Osincu, eletto il direttivo 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Si apre una nuova fase per l’associazione Carrasegare ’Osincu. Con l’elezione del presidente e del direttivo si conclude la gestione commissariale affidata a Giorgio Vadilonga, nominato dopo le dimissioni in massa del precedente gruppo, maturate in un periodo segnato da contrasti con l’Amministrazione comunale.

A guidare l’associazione sarà Elias Columbu, eletto al termine delle consultazioni che hanno riportato i soci alle urne dopo mesi di transizione. Ad affiancarlo il vice Antonio Casula, il tesoriere Antonio Biddau, il segretario Costantino Nieddu e i consiglieri Costantino Putzulu, Marco Pinna, Carlo Appeddu, Franco Stara e Giorgio Vadilonga. Completano l’organigramma il Collegio dei sindaci (Giuseppe Cadoni, Piero Baragone e Giampaolo Uras) e quello dei Probiviri (Giovanni Cadoni, Massimo Blandino e Alice Spada).

Nel suo discorso di insediamento, Columbu ha ringraziato le amministrazioni che si sono succedute alla guida dell’associazione dalla fondazione, sottolineando come il Carnevale bosano sia cresciuto grazie all’impegno di presidenti, consiglieri e volontari che hanno valorizzato una tradizione molto sentita in città. ( s. c. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il progetto

La ministra Bernini promuove l’ET

Tappa importante nel percorso per la realizzazione dell’Einstein Telescope 
Mariangela Dui
Trasporti

Continuità, Aeroitalia vola via dalla Sardegna

L’annuncio dell’Ad Intrieri: «Non ci sono le condizioni per proseguire, lasciamo entro gennaio» 
Alessandra Carta
IL Focus

I sindacati: è emergenza, siamo pronti a collaborare

Caro-trasporti, la preoccupazione delle confederazioni: «Le maggiori spese delle aziende ricadono sulle famiglie» 
Alessandra Carta
Regione

Commissioni, trattative fino all’ultimo

Alle 10.30 il rinnovo dei parlamentini, dalle 8 vertice di maggioranza in extremis 
Roberto Murgia
L’intervista

«La Sardegna merita una squadra in Serie A»

De Giorgi, ct della Nazionale, indica la strada per la crescita del volley: «Orro è un valore aggiunto» 
Lorenzo Piras
bilancio

Pensioni, sì di Forza Italia a mini-ritocchi

Manovra alla Camera fra le contestazioni delle Regioni. Rebus coperture 