«Carrasegare ‘Osincu, boom di turisti in un’edizione da incorniciare» 

Carrasegare ‘Osincu non ha tradito le aspettative. L’appuntamento di martedì, quello più atteso e partecipato, è stato capace di unire, ancora una volta, migliaia di persone in un momento unico e carico di significato. Al mattino S’Attittidu con le maschere in nero, la sera Giolzi con quelle in bianco; due momenti diversi, ma esperienza collettiva vissuta fra divertimento e goliardia. Sabato, alle 16, la pentolaccia dei bambini e la premiazione dei carri delle scuole e le mascherate libere chiude il carnevale con un pomeriggio di divertimento e allegria. Intanto, per conoscere i numeri esatti bisognerà aspettare qualche giorno, ma il successo di pubblico riscontrato durante il lungo carnevale bosano fa dire già agli organizzatori che è stata una edizione super.

La partecipazione

Ne sono convinti dall’associazione “ Karrasegare Osinku”, Pro Loco, Comune e operatori commerciali. Senza dimenticare la Regione che ha contribuito e inserito il carnevale bosano nell’elenco dei grandi eventi di rilevanza turistica. «È stato un grande successo - afferma il presidente di Karregare Osinku, Giampietro Deriu - tutti abbiamo potuto riscontrare una affluenza massiccia. Peccato per il maltempo che ha frenato alcune manifestazioni, ma possiamo dire di essere molto soddisfatti». Concorde sulla piena riuscita dell’evento anche il sindaco Alfonso Marras: «Una bella edizione dove si sono raggiunti altissimi livelli di partecipazione come maschere e spettatori. Tutti gli eventi fanno parte d’altronde del bagaglio storico-culturale dei bosani, con fiumi di persone dalla mattina a notte fonda. Insomma, un'edizione da ricordare e che dimostra di saper attrarre fetta importanti di turismo regionale».

«Bilancio positivo»

L’assessore al Turismo, Marco Francesco Mannu, è molto soddisfatto soprattutto per quanto la manifestazione ha significato sull’economia locale. «Non abbiamo ancora i numeri sull’occupazione nelle strutture ricettive – afferma Mannu - ma sentiti gli operatori e considerati alcuni parametri già disponibili, il primo bilancio è positivo. Certo, bisogna tenere sempre conto della caratteristica stessa del Carrasegare 'Osincu, il quale è un insieme di eventi distribuiti nel tempo». Per come ha girato l’economia locale, positivo è anche il giudizio degli operatori commerciali, con le attività di ristorazione che hanno lavorato a pieno regime.

