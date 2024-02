Carrasecare record: in migliaia alla sfilata della maschere 

Sono arrivati perfino dalla penisola. Milano, Basilicata, Genova, Taranto, Roma e dal Trentino. In camper, pullman e auto, per partecipare alla grande sfilata delle maschere tradizionali. Per un pomeriggio, un serata e una notte, Macomer è stata invasa da migliaia di persone. Tutto esaurito nelle pizzerie, ristoranti bar e anche nei locali dei paesi del circondario, con importanti risvolti economici. “Carrasegare in Macumere”, alla decima edizione, ha colpito ancora una volta nel segno, grazie all'intuizione della cooperativa Esedra, la Pro Loco, le associazioni culturali. Le vie principali dell'abitato si sono riempite all'inverosimile. Hanno sfilato circa 300 figuranti. Con le maschere locali Donna Zenobia, i gruppi ospiti, con i Krampus di Naturno (Trentino Alto Adige), i Cicibocca di Montescaglioso, arrivati dalla Basilicata, Boes e Merdules Bezzos di Ottana, Sos Bardianos di Ula Tirso, Is Arestes e S'Urtzu Prestitu di Sorgono, Mustayonis e S'Orku Foresu di Sestu, Sos Tintinnatos di Siniscola, Sirbonarxiu e su Pastori di Teulada, S'Ainu Orriadore di Scano Montiferro, S'Accabadora Pianalzesa.

La manifestazione è poi continuata nella piazza Caduti Sul Lavoro, con la gigantesca zippolata. Una festa che si è protratta fino a tarda notte. «Un grande appuntamento che fa bene alla nostra economia – dice il sindaco, Riccardo Uda – e rilancia la nostra cittadina».

