Carrasciali, politica nel mirino 

Tartassati, inquinati, disorientati dalle fake news e dalle parole della malapolitica, ecco i sudditi di Re Giorgio nel 2024. Nel regno del sovrano del Carnevale non c’è molto da ridere, eppure ieri pomeriggio la prima sfilata di Lu Carrasciali è stata una festa di colori e musica. Migliaia di persone hanno assistito all’ingresso di Re Giorgio e Mannena (personaggi di cartapesta ben curati ed evocativi, realizzati da Antonio Asara).

La novità dell’edizione 2024 è stata l'esposizione dei carri in concorso (otto) prima della sfilata. Spiega il direttore artistico e conduttore, Alessandro Achenza: «È una scelta dei gruppi che hanno realizzato i carri, hanno voluto dare la possibilità al pubblico di vedere i personaggi di cartapesta prima della sfilata».

Politici sotto tiro

Ieri è stato un debutto all’insegna della satira politica, con i motivetto beffardo della corte di Re Giorgio e l’inizio del processo a Re Giorgio all’insegna del “suoniamole ai potenti”. Il direttore artistico Alessandro Achenza è salito nella tribuna “vip” piena zeppa di candidati alle elezioni regionali e annuncia: «Siamo pronti per il lancio della nostra lista, sarà presentata domenica prossima». Si parla con insistenza di un candidato pupazzo che, a quanto pare, non sarebbe gradito a qualche candidato vero. Ma per vedere il nome “forte” che Re Giorgio propone agli elettori delle regionali bisognerà aspettare sino a domenica.

I carri più belli

Per avere il quadro completo dei carri a concorso e dei carri ospiti (11 in tutto) la sfilata da vedere è quella di domenica. Ieri è stato un assaggio del corso mascherato. E il debutto di Re Giorgio ha messo in evidenza alcuni gruppi, per coreografie, allegorie e accuratezza nella lavorazione della cartapesta. Sono stati applauditi, tra gli altri, il carro dedicato al cinema, protagonista Marilyn Monroe, il carro delle fake news e il grande maialino rosa che “bacchetta” l’Unione Europea. Per domenica di annuncia una folta presenza di gruppi estemporanei e maschere. Applauditissimi gli esilaranti balletti della corte di Giorgio, ormai una presenza fissa di Lu Carrasciali.

Il programma

Per domani pomeriggio, nel cartellone di Lu Carrasciali c’è la rocambolesca discesa dei carretti artigianali a quattro ruote. Domenica pomeriggio alle 15 inizia la cerimonia nuziale di Giorgio e della cortigiana Mannena. Lunedì spazio anche ai bambini, con la sfilata per l’appuntamento a loro dedicato.

