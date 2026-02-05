VaiOnline
Appuntamenti.
06 febbraio 2026 alle 00:21

Carrasciali Pirresu, un weekend in scena 

Fine settimana ricchissimo di appuntamenti per “Su Carrasciali Pirresu” organizzato da Il Crogiuolo, con Casa Saddi e la Casa di riposo Vittorio Emanuele di Pirri da oggi a domenica si trasformano in palcoscenico.

Oggi alle 17 a Casa Saddi “Amici interstellari” con Alessandro Redegoso e Alessio Arippa, regia Federico Giaime Nonnis, produzione della compagnia Effimero Meraviglioso.

Alle 16 nella Casa di riposo la compagnia S’arza Teatro metterà in scena per gli ospiti “Patapunfete”, regia Romano Foddai, con Stefano e Francesco Petretto. Domani alle 17 a Casa Saddi è la volta di “Caravanserraglio”, testo e regia Rita Atzeri, con Daniela Musiu ed Antonella Perrone, liberamente ispirato a “La fattoria degli animali” di Orwell. Alle 19 è la volta di “Il pasticcione ovvero s’improddadori”, liberamente tratto dal poema epico “Una Bella Nadìada. Eros e Libido dei Sardi Pilliti” di Ulisse Sebis, di Virginia Garau e Daniela Melis, regia, Scene e Costumi di Virginia Garau, in scena Gino Betteghella, Virginia Garau, Daniela Melis, Carmen Porcu, Ulisse Sebis, produzione Tragodia.

Domenica 8 alle 17, a Casa Saddi, chiude questo intenso weekend lo spettacolo di burattini “Efisio e la peste”, di e con Daniele Pettinau, produzione La Maschera.Siamo nel 1650, un’epidemia di peste ha infettato la città di Cagliari decimando la popolazione. La medicina con i suoi metodi antiquati non riesce a fare fronte al contagio. Il Viceré, colto dalla disperazione, trova come unica soluzione invocare un santo capace di fare il miracolo.Chi sarà capace di fare fronte al pericolo? Chi sarà il paladino dei cagliaritani contro la Morte Nera?

Prenotazioni tramite messaggio scritto whatsapp al numero 334 882 1892.

RIPRODUZIONE RISERVATA

