Il programma.
29 gennaio 2026 alle 00:45

“Carrasciali Pirresu”, un mese di spettacoli 

Torna “Su Carrasciali Pirresu”, una iniziativa organizzata da Il crogiuolo con il contributo dell’assessorato alle attività produttive del Comune e il patrocinio della Municipalità di Pirri: dal 1 al 22 febbraio un fitto calendario di iniziative animeranno il territorio di Pirri tra il parco dell’ex Vetreria, Casa Saddi e le vie del paese. Animazione, ratantina, sfilata, un concorso per le scuole cui viene affidato il compito di inventare la maschera per di Pirri e tanto tanto teatro.

Calendario

Si comincia domenica 1 febbraio, al parco dell’Ex Vetreria, alle 11, con l’animazione circense di Matte Maschere Maccus, nel pomeriggio ci si sposta a Casa Saddi (in via Ettore Fieramosca 17), dove alle 17 va in scena W Re Canciofali, testo e regia Rita Atzeri, con Marta Gessa e Carla Orrù, produzione Il crogiuolo. Lo spettacolo rievoca la storia del carnevale cagliaritano. Sempre il 1 febbraio ma alle 20, a Casa Saddi, va in scena “La Duenya de l’Hostera”, da “La locandiera di Carlo Goldoni, produzione Teatro d’Inverno.

Il 6 febbraio, alle 17, il palco di Casa Saddi, ospita Amici Interstellari, con Alessandro Redegoso e Alessio Arippa, regia Federico Giaime Nonnis, produzione della compagnia Effimero Meraviglioso. Il 7 si torna a Casa Saddi, alle 17, con Caravanserraglio, testo e regia Rita Atzeri. L’ 8 febbraio a Casa Saddi, alle ore 17, va in scena Efisio e la peste, di e con Daniele Pettinau, produzione La Maschera, il 14 febbraio, alle 17, a Casa Saddi, il testimone passa alla compagnia Bocheteatro che presenta Sorichitta. Grande festa il 15 con la sfilata di Carnevale, partenza alle 10.30 dalll’ex Vetreria, ad animare il percorso saranno i Barbariciridicoli.Sempre domenica 15, in replica il 22, al Parco dell’Ex Vetreria si terrà alle 11.30 “La Sartiglietta in Bicicletta”.

