Carrasciali, la politica va in scena 

Matrimonio in grigio per Mannena e Giorgio nella nebbia della prima domenica di marzo e Lu Carrasciali regala agli spettatori (diverse migliaia di persone) una sfilata “politica” punteggiata qua e la dai temi attualissimi che angosciano e spaventano. Anche i “carrascialai” più giovani non hanno avuto paura di scegliere temi impegnativi. Ieri a Tempio, il matrimonio di Re Giorgio e Mannena se l’è cavata per il rotto della cuffia. Nonostante il maltempo la seconda sfilata della Sei Giorni è andata a buon fine. E ha funzionato anche, considerando le difficoltà del debutto, la conduzione della nuova direttrice artistica, Cecilia Fenu. Si è vista anche la mano dell’altro “direttore” di Lu Carrasciali, Giorgio Donini, lo scenografo e grafico marchigiano ormai in pianta stabile alla corte di Re Giorgio.

Eolico e Trump

Liquidata la formalità delle nozze, Re Giorgio ha lasciato la scena alla consorte Mannena, quest’anno regina molto elegante e sobria. La signora di Lu Carrasciali è una bambola di legno che sembra già soffrire e dolersi per il destino segnato del suo sposo. Ma ieri la sfilata è stata tutta una raffica di doglianze e risate amare. Uno dei temi allegorici più gettonati è stato quello dell’assalto “eolico” al paesaggio gallurese e più in generale della Sardegna. Tempio è diventata “Scempio Pausania” per i via libera alle distese di pannelli fotovoltaici in aperta campagna. Un gruppo spontaneo ha completato l’intero percorso della sfilata con lo striscione “Giù le mani dal Limbara”. Il carro fuori concorso “Moulin Rouge” racconta la storia del Signore dello Scirocco che vuole rubare il vento. Satira aggressiva anche contro i grandi marchi della moda che sfruttano esseri umani e danneggiano la natura. Il gruppo storico La Cionfra sembra avvertire i nuovi padroni del mondo, Trump e Putin in testa: attenti perché anche per voi finiranno gloria e potere. Il carro del gruppo Quelli del Karnevale “Due di picche. Chi perde al gioco vince in amore” descrive la classe politica come una accolita di giocatori di azzardo. Dice Cecilia Fenu: «Ne vedremo delle belle nel regno dei paradossi. Re Giorgio sa benissimo cosa fare». Infatti distribuisce bastonate a destra e a manca. Ce n’è per il sindaco di Tempio, Gianni Addis e per il consigliere regionale e sindaco di Golfo Aranci, Giuseppe Fasolino, che ha un carro tutto per lui. Il consigliere regionale dei 5Stelle Roberto Li Gioi, ospite di Lu Carrasciali, vede passare un pupazzo con le sembianze della presidente della Regione, Alessandra Todde, portato a spasso su un’auto sgangherata.

Il gran finale

Oggi Lu Carrasciali riposa, domani pomeriggio a partire dalle 15 (diretta su Videolina) inizia la festa di martedì grasso. Tempio si prepara a giudicare senza appello il re di Lu Carrasciali.

