Carrasciali al via con le bande 

Lu Carrasciali 2023, in edizione “lunga”, inizia domani con un grande ritorno alla tradizione. Tempio ripropone, per aprire la Sei Giorni, con largo anticipo, il raduno bandistico regionale. Protagoniste della manifestazione saranno sei formazioni: la banda Città di Tempio, Banda musicale ittirese, Banda musicale “Luigi Canepa” di Sassari, Banda musicale “Cossu Brunetti” di Nurri, Banda musicale di Arzachena e banda musicale Euterpe di Villanova Monteleone. Il programma della giornata è articolato in due fasi, le bande, partendo alle 10,30 da vie differenti del centro storico di Tempio, convergeranno tutte in piazza XXV Aprile, dove si esibiranno sul palco allestito ieri. Questo per quanto riguarda la mattinata. Nel pomeriggio, con inizio alle 17, è prevista invece la grande esibizione di tutte le formazioni che, insieme, formeranno un gruppo unico di musicisti per una grande parata composta da circa duecento elementi. Gli organizzatori del Carnevale di Tempio hanno scelto di aprire la festa (che andrà avanti sino a fine febbraio) con una invasione di musica, uniformi, allegria e coinvolgimento del pubblico. Le bande saranno protagoniste anche delle sfilate, a partire dal giovedì 16 febbraio.

RIPRODUZIONE RISERVATA