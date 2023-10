Carraro apre: resteremo al Tc Cagliari 

Almeno un’italiana in semifinale al Fip Platinum Sardegna, con la possibilità che diventino tre. Il grande exploit di ieri agli ottavi (quattro qualificate su quattro) fa sì che ci sia un derby oggi nei quarti in programma al Tennis Club Cagliari: si sfideranno Lorena Vano e Carolina Orsi, in coppia rispettivamente con le spagnole Letizia Manquillo e Carla Mesa, nel quarto match previsto sul campo centrale. Ieri Orsi-Mesa hanno vinto 7-5 6-7(1) 6-1 su Pujals-Soriano, mentre Vano-Manquillo hanno superato Hemmes-Jonker 6-2 6-4. A seguire, nel pomeriggio, altre due fra le principali giocatrici italiane come Giorgia Marchetti e Chiara Pappacena (ieri 6-2 6-1 su Alegre-van der Hoek) contro la spagnola Beatriz Caldera Sánchez e la portoghese Ana Catarina Nogueira. Fra le big Patricia Llaguno e Lucía Sainz (principali favorite dopo la rinuncia all’ultimo delle teste di serie numero 1 Icardo-Riera) hanno vinto 6-1 6-1 su Koek-Weterings e oggi avranno Guiñart España-Navarro Björk. Si comincia alle 9.45.

Un successo

«Siamo molto contenti di tornare in Sardegna, lo desideravano i giocatori dopo i grandi eventi del 2020 e 2021: l’anno scorso non era stato possibile per motivi di calendario, ma posso dire che da questo in poi non mancherà più». A promuovere il torneo di Cagliari e l’organizzazione del Tennis Club è Luigi Carraro, presidente della Federazione Internazionale Padel, intervenuto a “Il Cagliari in Diretta” su Radiolina. Un’investitura in piena regola per l’Isola, sempre più centrale nel padel mondiale: «Questo è a oggi il torneo più importante a livello internazionale, con uno scenario straordinario e un clima bellissimo. Gli spalti sono gremiti, con gli appassionati che potranno venire al Tennis Club ad ammirare i migliori giocatori di padel al mondo: con la Regione, partner dell’evento, abbiamo deciso di dare ingresso libero e gratuito per tutto il torneo». E la Sardegna sta anche aiutando la crescita del padel: «L’Isola non solo ci ha aiutato a rendere questo sport importante, ma lo sta rendendo anche olimpico perché il Cio vede con attenzione eventi con questo spettacolo», conclude Carraro.

Il maschile

Fra gli uomini esordio vincente per i favoriti Chingotto e Yanguas: 6-2 6-4 su Barahona-García, oggi chiudono il programma contro Ramírez del Campo-García Rodrigo. Avanti anche González- Garrido e Sánchez-Capra, mentre finisce agli ottavi il percorso degli italo-argentini Suescun-Domínguez, battuti 7-6(6) 6-2 da Nieto-Rico, e Perino (con lo spagnolo Hernández), 6-2 6-1 da Del Castillo-Sager.

RIPRODUZIONE RISERVATA