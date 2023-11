Carovita, scintille Meloni-Renzi 

I toni si sono alzati con Matteo Renzi. Fino a quel momento, il question time di Giorgia Meloni al Senato era filato via fra domande non particolarmente mordaci e risposte a volume basso. Poi gli animi si sono scaldati e sono stati scambi al vetriolo, atmosfere da comizio, botte e risposte a ripetizione. La presidente del Consiglio ha rivendicato con veemenza l'azione del governo. Le opposizioni hanno rintuzzato, anche coi capigruppo Pd Francesco Boccia e M5S Stefano Patuanelli. Ma con Renzi è stato ring: «Gioca a fare Cenerentola», le ha detto lui. La benzina costa troppo? «Ci dia una mano col suo amico Bin Salman», l'ha rimbeccato lei.

Lo sfida in Aula

A seduta finita, la disputa opposizioni-Meloni è proseguita su altre arene. «La nostra premier ha sostenuto di non aver detto di voler uscire dall'euro», ha scritto l'esponente di Più Europa Riccardo Magi, postando un video d'archivio di un'iniziativa di FdI in cui Meloni diceva che l'Italia avrebbe dovuto dire all'Europa: «Noi vogliamo uscire dall'Euro». In Aula, Meloni ha risposto seccamente a Renzi: «Mi ha fatto un assist, parlo volentieri di come abbiamo cambiato la situazione di questa nazione». E ha elencato, «la fiducia in crescita dei mercati», i giudizi delle agenzie di rating, lo spread «ai minimi con la Borsa che cresce». Il leader Iv l’aveva accusata: «La sua coerenza si è fermata il giorno delle elezioni». Poi ha puntato sui conti in tasca degli italiani: «I costi del pane e della benzina aumentano». Meloni gli ha ribattuto su Bin Salman e citando, «il record di occupazione femminile, che è forse il risultato che mi rende più fiera».

Stoccata ai sindacati

E sul Pnrr: «Non c'è nessun ritardo». Poi la stoccata ai sindacati: «Tra il 2012 e il 2022 ci sono stati circa sei scioperi generali, uno ogni due anni, mentre adesso se ne fanno due ogni anno». Il Cinque Stelle Patuanelli ha ripescato la telefonata col falso leader africano: «Sull'Ucraina al telefono Meloni dice una cosa e nelle aule parlamentari dice il contrario». E la premier, dando una stoccata al Movimento: «Penso che la responsabilità della politica sia guidare la società e non rincorrerla. Sono convinta che difendendo gli ucraini difendiamo il nostro interesse nazionale». Eppure l'inizio della seduta era stato in spirito bipartisan, con l'Aula che ha osservato un minuto di silenzio per Giulia Cecchettin. E Meloni che ha ringraziato, «tutti i gruppi per l'approvazione della norma di contrasto alla violenza sulle donne».

