Carovita insostenibile, i sardi sono costretti a bruciare i risparmi 

Il piano di sopravvivenza è scattato da mesi: bollette, mutui, affitti e carburanti stanno infatti divorando i redditi e i sardi ormai sono costretti a mettere mano ai risparmi per poter arrivare a fine mese. La crisi dei prezzi innescata dalla pandemia e fatta esplodere dalla guerra in Ucraina, secondo l’ultimo report diffuso dalla Fabi, la federazione dei bancari italiani, sembra inarrestabile e non risparmia nessuno.

Anno difficile

I numeri non mentono: nei primi tre mesi dell’anno i depositi sui conti correnti dell’Isola si sono alleggeriti di oltre mezzo miliardo di euro, segno inequivocabile dell’impossibilita delle famiglie di far quadrare i conti come in passato. E se per i cittadini meno abbienti i risparmi di una vita servono ormai a saldare spese obbligate come quelle per generi alimentari e utenze domestiche, per i ceti medio-alti l’impennata dei prezzi è riuscita a limitare la capacità di mettere da parte qualche centinaia di euro ogni mese.

Effetto domino

In Sardegna l’ultima a lanciare l’allarme è stata Confesercenti, preoccupata per i danni a catena che l’inflazione galoppante sta creando al sistema sociale e produttivo regionale. La ridotta capacità di spesa delle famiglie influisce infatti sui consumi e sul fatturato di comparti come commercio e servizi. Se la priorità diventasse quella di tenere d’occhio il portafogli stringendo la cinghia il più possibile, non ci sarebbe spazio per le spese meno urgenti.

«La corsa delle tariffe e l'inflazione generata dal caro-energia hanno fermato la ripartenza della spesa dopo la pandemia. Le bollette hanno mortificato oltremodo il potere d’acquisto delle famiglie riducendo gli spazi per altri tipi di consumi», conferma Gian Battista piana direttore di Confesercenti. «Uno scenario difficile che complica ulteriormente la già precaria situazione delle imprese del terziario che in larga parte dipendono dai consumi interni. Il calo delle bollette di cui tanto si parla potrebbe invertire la tendenza, anche se restano quanto mai urgenti interventi che aiutino i sardi a recuperare il potere d'acquisto già perduto».

Priorità

La paura del rappresentante dei commercianti è più che reale: la lista delle urgenze è lunga e le tasche vuote: «Oramai buona parte del budget dei sardi viene assorbito dalle spese per l'abitazione e per le utenze domestiche (47,5%)», prosegue Piana. «Se poi a queste sommiamo le altre spese obbligate come quelle per alimentari (16,5%), abbigliamento (3,8%) e salute (4,1%) ci rendiamo conto di quanto ben poco spazio resti per altro».

Prospettive

Il problema, non di secondaria importanza, è che la parabola discendente dei prezzi non appare vicina. Anzi, anche se il tasso di inflazione mese dopo mese sta allentando la morsa, l’obiettivo del ritorno al 2% fissato dall’Unione europea potrebbe essere raggiunto solo l’anno prossimo, compromettendo quindi l’intero 2023. «Complessivamente quest’anno le famiglie sarde spenderanno in media 2.426 euro al mese, 210 euro in più rispetto all’ultimo anno prima della pandemia (2.216 euro)», conclude il direttore di Confesercenti. «Una crescita, però, non dovuta all’aumento dei consumi, ma interamente all’inflazione energetica: riportando la spesa mensile familiare in valori reali – cioè al netto dell’inflazione – questa resta infatti a 2.044 euro al mese, 114 euro in meno rispetto al 2019. Si spende dunque di più acquistando di meno e soprattutto nell’Isola si perde in termini reali (-114 euro) più del doppio di quanto nello stesso periodo si è perso a livello nazionale (-50 euro)».

