Caronte non dà tregua: attesi nell’Isola picchi sino a 48 gradi 

«Ma che caldo, che caldo fa in questa città» non è solo il tormentone della canzone di Jovanotti “Estate” del 2013, ma davanti alle temperature roventi, l’afa, il caldo insopportabile e la colonnina di mercurio ben oltre i 40 gradi è anche la frase più gettonata in questi giorni di fuoco.

Il record

La situazione climatica che stiamo vivendo mette a dura prova la nostra resistenza, il nostro fisico e anche la nostra mente. E non è ancora finita. L’ondata di caldo africano – la terza di questa estate – in arrivo proprio oggi in Sardegna, sarà eccezionale e rischia di frantumare alcuni record storici come, per esempio, quello di Roma. La capitale nel giugno del 2022 ha registrato la cifra record di 40.7 gradi, mentre nel 2007 era intorno ai 40.5 gradi. Valori, però, che domani potrebbero essere battuti: all’ombra sono previsti oltre 41 gradi, mentre martedì – sempre all’ombra – si potrebbero addirittura sfiorare i 43.

Il caldo non dà insomma tregua ai sardi che si preparano a salutare l’anticiclone africano Cerbero per abbracciare il più potente e incandescente Caronte. I picchi più alti investiranno in particolare le zone interne meridionali dell’Isola, dove il termometro potrebbe addirittura registrare i 48 gradi diurni e Cagliari sarà da bollino rosso. Insomma l’estate mediterranea è solo un lontano ricordo: in costa o in montagna Caronte non risparmierà nessuno.

L’esperto

«Le temperature alte previste per i prossimi giorni con annesso disagio per il popolare detto “temperature percepite” potrebbe davvero segnare un record», afferma il meteorologo Alessandro Galli, «il subtropicale di origine africana staziona su tutta la penisola centrando la bolla di aria calda sulla verticale della Sardegna con valori termici importanti e severi».

La brutta notizia è dunque che quest’ondata di calore ancora non finirà, ma anzi sembra destinata ad aumentare e per tutta la prossima settimana le temperature roventi tormenteranno ancora di più la Sardegna. «Da lunedì le massime all’avvio delle giornate calde potrebbero toccare i 47-48 gradi su gran parte della regione», spiega Gallo, che però non illude i sardi e i turisti che hanno già preso d’assalto le coste dell’Isola. «La sera e la notte si boccheggia, le minime, infatti, oscillano tra i 26 e i 28 gradi, localmente oscilleranno intorno ai 30 gradi», aggiunge.

L’Isola continua a essere una sorvegliata speciale. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta meteo per le temperature molto elevate nella Sardegna meridionale e occidentale a partire dalle 12 di oggi e fino alle 20 di martedì.

I consigli

E ovviamente non mancano i consigli degli esperti che invitano i cittadini, fragili e anziani in particolare a non uscire nelle ore di punta e a idratarsi in continuazione con acqua, frutta e verdura. Intanto nessuno rinuncia al condizionatore o al ventilatore, ma anche un tuffo al mare o in piscina potrebbero essere un buon rimedio per riuscire a sopportare questi giorni infuocati in attesa di un po’ di fresco. «Non rimane che analizzare le corse dei modelli matematici nelle date intorno al 25 e al 26 luglio: si intravede il cedimento dell’anticiclone africano Caronte con le temperature massime in netta diminuzione, quindi i valori estivi tornano a essere accettabili», rassicura Gallo, «correnti occidentali entreranno sul Mediterraneo con un probabile vento di maestrale che, però, rinfrescherà la nostra Isola». Per confermare il calo delle temperature e l’ingresso del maestrale bisognerà, però, attendere il prossimo fine settimana.

RIPRODUZIONE RISERVATA