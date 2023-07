Caronte ha bruciato il Cannonau, stato di calamità 

Caronte ha bruciato i vigneti. Il caldo infernale degli ultimi giorni, ma soprattutto le temperature record di lunedì, sono state devastati per le colture. Quella che poteva essere una buona annata per la raccolta di uva, con quantità e qualità eccellenti, rischia di mettere a rischia di dimezzare le produzioni. Le amministrazioni di Jerzu e Bari Sardo hanno ha proclamato lo stato di calamità naturale. In ginocchio i viticoltori di Triei. «La maggior parte è distrutta e la vendemmia è a rischio. Al momento è di difficile valutazione l’entità del danno, una stima ottimistica è attorno al 75 per cento della produzione persa ma forse di più». Ad affermarlo è Vincenzo Piras, responsabile della Cantina di Talavè. Marcello Usala, presidente della Cantina Antichi Poderi di Jerzu, predica prudenza: «Il fenomeno ha coinvolto prevalentemente vigneti giovani, non ancora in produzione. Per ora i danni non sono quantificabili. L’assessorato dell’Agricoltura non può rimanere impassibile davanti a questi fenomeni. Parla di catastrofe il sindaco di Jerzu, Carlo Lai: «L'ondata di caldo è stata una batosta che però, dopo lunedì, assume i connotati di un’autentica catastrofe da cui, senza aiuti concreti, sarà impossibile rialzarsi». (ro. se.)

