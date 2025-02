Caronte della movida per strada nella notte tra Isili a Cagliari 

L’appuntamento è per le 23 in piazza San Giuseppe. «Per andare al Room Club», svela uno dei ragazzi vicini a un minibus. Non proprio un luogo dietro l’angolo: tra il centro di Isili e la discoteca di via Newton a Cagliari ci sono circa settanta chilometri. «Visto che qui in paese non c’è niente...», sospira uno dei giovani. A risolvere il problema, a regalare vita notturna del capoluogo ai giovani isilesi ci pensa lui, il “Caronte della movida”, Francesco Lecca: titolare della Kino viaggi, fornisce il servizio di noleggio con conducente ai “nomadi della notte”. Pochi euro per andare a Cagliari e rientrare, a fine serata, in paese in tranquillità.

Il servizio

Una “tratta” notturna, Isili-Cagliari-Isili, nata quasi per caso. «Inizialmente», racconta Lecca, «qualche ragazzo mi ha chiesto preventivi per spostarsi nei paesi vicini, magari per una sagra, per una festa di compleanno o per qualche altro appuntamento particolare». Evidentemente i clienti hanno giudicato positivo quel servizio. E le tratte hanno cominciato ad allungarsi, sino, appunto, ad arrivare al capoluogo. Spesso, molto spesso, il fine settimana di Lecca è caratterizzato proprio da questi viaggi. «Mi contattano per andare in discoteca o per poter assistere a qualche concerto». Niente di strano, tutto sommato: quello che fanno tutti i ragazzi in tutto il mondo. E i giovani isilesi sono anche particolarmente informati. «In inverno, la discoteca preferita è il Room club». L’ex Spazio Newton, per intendersi. In estate, invece, i ragazzi si spostano verso il Poetto. «Mi capita di portarli all’Opera beach o al Colibrì». Locali nel litorale di Quartu.

La notte

Non solo. Ci sono anche gli appuntamenti particolari, come i concerti. Oppure la serata di Capodanno. Anche quella del 2025, nonostante sul palco di piazza Yenne sia salito Stewart Copeland, ex batterista dei Police, certo non un idolo dei giovanissimi. «Infatti», puntualizza, «mi hanno chiesto di essere portati alla Fiera». Dove c’era la dance degli Eiffel 65 e di Sandro Murru, più adatta a un target giovanile. E, mentre i ragazzi si stanno divertendo, Lecca che cosa fa? «Mi riposo, ovviamente». Perché, poi, qualche ora più tardi, i clienti devono essere riportati a casa sani e salvi. «Al rientro, chiacchierano, cantano o magari dormono».

I vantaggi

Un servizio decisamente comodo. «Non devono preoccuparsi di cercare parcheggio, non devono stressarsi a guidare». E, perché non dirlo?, non rischiano di andare incontro alle pesanti sanzioni previste dal nuovo Codice della strada se bevono un bicchiere in più. «Comunque, sia chiaro», ci tiene a precisare Lecca, «nessun ragazzo è mai salito ubriaco a bordo del van. I ragazzi che porto sono rispettosi, molto tranquilli». E soddisfatti. «A Isili e nei paesi vicini c’è poco. È normale che, come tutti i giovani, cerchino dei posti in cui possono divertirsi». E lui lo capisce benissimo. Anche perché ha un cliente speciale: suo figlio, di diciannove anni. Un servizio in cambio di pochi euro. A proposito, quanti euro? «Questo non posso dirlo». Impossibile far uscire dalla sua bocca questo “segreto”. «Perché, tra le altre cose, il prezzo varia di volta in volta: ci sono situazioni nelle quali i ragazzi vogliono trattenersi qualche ora in più e, magari, rientrare alle 5 anziché alle 4». Nessuna tariffa fissa. «I ragazzi vengono e mi chiedono un preventivo, spiegandomi le loro esigenze. A quel punto posso fissare il prezzo». Tutti d’accordo? E allora, che la movida cominci.

