Carolina sta male: annullate le date 

A causa di motivi di salute dell’artista Carolina Benvenga (stato febbrile e laringite acuta dovuta all’influenza stagionale), gli spettacoli “Un Natale favoloso a… Teatro” previsti per oggi al Massimo di Cagliari e domani al Comunale di Sassari sono stati annullati.

È la stessa Carolina a darne notizia: «Care famiglie, sono profondamente dispiaciuta e rammaricata da come si è evoluta la situazione. Ho cercato di resistere il più possibile ma questa bruttissima influenza ha colpito anche me e purtroppo non sono fisicamente in condizione di darvi lo show che vi meritate. Soffro al pensiero dei bimbi che aspettavano il mio spettacolo con gioia, ma vi ringrazio per la comprensione e l’affetto che mi state dimostrando sui social».

Nei prossimi giorni saranno date ulteriori comunicazioni su eventuali riposizionamenti delle date ed eventuali modalità di rimborso dei biglietti.