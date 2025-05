Carolina Rossino nel team italiano  

Carolina Rossino è la vincitrice del Food Creator Contest del Girotonno, il concorso on line che ha visto in gara food blogger, influencer e food creator con una ricetta, rigorosamente a base di tonno sottoposta al giudizio dei social. Rossino, carlofortina doc, ha ottenuto 632 “like” con la sua ricetta “Torcino Carolino”, basata su una parte non molto utilizzata del tonno. L’idea di base è proprio quella di valorizzare una delle parti meno nobili, sfilacciata e servita sotto forma di tortino su una salsa a base di peperone e cipolla arrosto, pomodoro, cetriolo, pane raffermo, aglio e aceto. Con la vittoria del contest Carolina Rossino si è aggiudicato il diritto di affiancare gli chef della squadra italiana durante la Tuna Competition, la gara culinaria ufficiale del Girotonno.

Quest’anno la storica kermesse dell’isola di San Pietro si arricchisce con “Aspettando il Girotonno”, dal 23 al 29 maggio, la settimana che precede l’inizio del Girotonno, dal 30 maggio al 2 giugno. Per “Aspettando il Girotonno”, uno degli appuntamenti di punta è lo spettacolo di Dario Vergassola, sabato 24 maggio, sul palco di corso Battellieri. In mattinata, sempre il 24 maggio, è in programma il convegno “Le tonnare, patrimonio di cultura e tradizione millennaria”, mentre il 23 e il 24 maggio, alle 18 all’Ex Me sono previsti gli eventi di “Buon compleanno Faber, non una cover, non un omaggio e nemmeno un ricordo”. Sono tanti gli appuntamenti: «Siamo entusiasti – dice il sindaco di Carloforte Stefano Rombi – un’intera settimana di eventi, cultura, gastronomia e spettacolo che anticiperà la manifestazione principale».

RIPRODUZIONE RISERVATA