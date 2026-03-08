Carolina Melis, la tecnologia è arte 

Un pezzo di Sardegna a New York: Carolina Melis, designer e regista cagliaritana, è l’unica italiana nella selezione internazionale presente alla mostra “EMULATION: Selections from the Art Blocks 500”, inaugurata ieri al Museum of Art + Light di Manhattan. La mostra vuole celebrare il traguardo dei 500 progetti sulla piattaforma Art Block, dedicata all’arte generativa e al ruolo del codice come mezzo creativo. Dieci gli artisti internazionali, chiamati a esplorare come reinterpretare tradizioni artistiche, pattern naturali e comportamenti dei materiali attraverso algoritmi e processi generativi.

Carolina Melis, un traguardo importante.

«Per quanto il nostro sia un settore di nicchia, per me è molto importante. Io mi occupo di arte e tecnologia, quindi dell'utilizzo degli strumenti digitali come supporto alla creazione di opere d’arte: come il codice possa creare dell’arte fino ai più recenti modelli di intelligenza artificiale. Da circa tre anni faccio parte di una scena internazionale che approfondisce queste tematiche attraverso una serie di sperimentazioni legate alle possibilità che strumenti sempre più nuovi danno ai creativi per generare delle opere d’arte, e vedere che oggi sono l’unica sarda e italiana nella selezione di dieci artisti internazionali è una soddisfazione impagabile».

Dicevamo: solo dieci artisti in un museo specializzato nel rapporto tra arte e tecnologia. Chi sono gli altri?

«Oltre a me espongono Sterling Crispin, Licia He, Loie Hollowell, Kelly Milligan, MountVitruvius, Grant Oesterling, Harvey Rayner, Marcelo Soria-Rodríguez, and Iskra Velitchkova. Artisti che provengono da ogni angolo del mondo, selezionati perché ritenuti i più rappresentativi di un movimento internazionale importante, in continuo fermento e dialogo».

La tecnologia messa al servizio dell’arte, o forse la tecnologia che si fa essa stessa arte. Lei cosa ha portato?

«Io presento un’unica opera d’arte, che passa dal codice all’artigianato, e torna a diventare codice, fino a diventare un film realizzato con l’intelligenza artificiale. Quindi un intero film, anche se è un corto, con delle opere d’arte fisiche in legno e delle opere animate create col codice».

Sembra tutto molto complicato.

«Ai miei genitori, quando mi chiedono a cosa sto lavorando, glielo spiego così: l'evoluzione dell’arte è stata sempre accompagnata dagli strumenti di lavoro. Il pittore usava il pennello, il fotografo usava la macchina fotografica e via dicendo; gli strumenti di oggi sono questi, quindi noi come artisti usiamo anche questi strumenti».

Non c’è il rischio, in questo modo, che l'intelligenza artificiale sostituisca integralmente la nostra fase creativa?

«Per niente, anzi: io sono regista di film di animazione, e la regia è un modo di lavorare che fa parte proprio della mia creatività, come in questo caso in cui la mia squadra è fatta da modelli di intelligenza artificiale che lavorano sotto la mia supervisione. E tante persone: c’è chi mi ha aiutato a fare i mock-up, chi ha fatto il montaggio, ho lavorato con il Fablab per i modelli iniziali che poi ho importato con l'intelligenza artificiale. Quindi non è che non si studi, anzi; certo, se uno pensa di utilizzare l'intelligenza artificiale dando un’istruzione, un prompt, e che questa risponda con una cosa perfetta, allora si sbaglia di grosso».

L’iperdemocraticizzazione delle piattaforme unita a un costo molto basso, può dare la convinzione che chiunque possa ottenere un prodotto finito.

«Il rischio è convincersi di questo. Forse potrà accadere in futuro ma oggi siamo molto lontani da questo, è uno strumento che richiede disciplina e studio per essere appreso e portato a livelli anche solo soddisfacenti. Ci sarà sempre spazio per la creatività».

