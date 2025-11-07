Carola Puddu oggi ad Alghero 

Riflettori puntati su Carola Puddu, giovane danzatrice diplomata all'École de Danse de l’Opéra National de Paris, amata dal grande pubblico grazie alla partecipazione ad “Amici di Maria De Filippi” e poi con le tournée del Balletto di Roma, protagonista oggi al Teatro Civico Gavì Ballero di Alghero con “per_FORMARE”. Un intenso pomeriggio tra lezioni di Danza (alle 16 e alle 17) e una performance (alle 18.30) in cui l'artista proporrà celebri assoli e duetti del repertorio classico e contemporaneo, con la partecipazione di Alessio Di Traglia: da “Giselle”, capolavoro della storia del balletto su musiche di Adolphe-Charles Adam a un virtuosistico assolo di “Carmen” in cui Carola Puddu interpreta sulla scena la spledida gitana, spirito ribelle e icona di libertà.

“per_FORMARE” si inserisce nel programma della Stagione di Teatro Ragazzi 2025-2026 organizzata dal CeDAC / Circuito Multidisciplinare dello Spettacolo dal Vivo in Sardegna.

