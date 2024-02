Carol, ergastolo a Fontana 

Milano . Le aggravanti della premeditazione e della crudeltà, escluse in primo grado, sono state riconosciute dalla Corte d’Assise d’appello di Milano che ha condannato all'ergastolo Davide Fontana per l'omicidio efferato di Carol Maltesi. Il bancario, reo confesso del delitto, uccise l'ex fidanzata l'11 gennaio del 2022 nella sua abitazione a Rescaldina, nel Milanese, colpendola con tredici martellate alla testa e poi sgozzandola. «Sono felice», ha detto la zia della vittima, commentando l'inasprimento della sentenza rispetto al primo grado quando l'uomo era stato condannato a 30 anni. Mentre il procuratore generale Massimo Gaballo aveva proposto la pena massima, poi accolta dalla Corte, i difensori avevano chiesto che Fontana venisse giudicato con il rito abbreviato, rigettato in udienza preliminare per via delle aggravanti contestate e che avrebbe potuto far ottenere all'imputato lo sconto di un terzo sulla pena.

Le polemiche

All’avvio dell'udienza, Fontana ha voluto chiedere «ancora scusa», ammettendo di avere fatto «una cosa orribile». Le avvocate di parte civile Anna Maria Rago e Manuela Scalia fuori dall'aula hanno dichiarato: «Ci ha toccato profondamente questa storia. In primo grado c'era stata una vittimizzazione secondaria di una ragazza normale come tante». Le motivazioni della sentenza dei giudici di Busto Arsizio avevano infatti sollevato numerose polemiche, in particolare per il passaggio in cui Carol Maltesi veniva definita «disinibita».

I sacchi nella discarica

Con l'aiuto dell'ex fidanzato, la 26enne si occupava della realizzazione di contenuti per la piattaforma Onlyfans. Il giorno dell'omicidio, lei e il bancario si erano incontrati proprio per girare insieme un video, nel quale lei doveva apparire legata e con un cappuccio sulla testa, che era stato commissionato dallo stesso Fontana tramite un profilo falso. Proprio durante le riprese, l'uomo l'aveva colpita a martellate sulla testa, per poi ucciderla tagliandole la gola. Dopo il delitto, aveva fatto a pezzi il corpo e per oltre due mesi ne aveva conservato i resti in un congelatore comprato su Amazon. Non riuscendo a liberarsene bruciandoli, aveva infine deciso di abbandonarli dentro alcuni sacchi neri in una discarica a cielo aperto nel Bresciano. Per tutto quel tempo, aveva continuato a utilizzare il suo cellulare per rispondere ai messaggi di amici e parenti fingendosi Carol.

