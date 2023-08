Caro voli in Sardegna, il Governo ferma l’algoritmo 

Nel cuore della stagione turistica il Governo vara le nuove norme “anti algoritmo” per evitare che l’impennata dei prezzi dei biglietti. Il provvedimento farà parte del decreto omnibus che il Consiglio dei ministri dovrebbe approvare oggi e riguarderà soprattutto Sardegna e Sicilia. In particolari condizioni le compagnie aeree dovranno rispettare un tetto massimo: le tariffe non potranno superare il triplo di quella media registrata su ogni rotta nazionale «di collegamento con le isole»,durante «un periodo di picco di domanda legata alla stagionalità». In questi casi sarà inoltre vietato fissare le tariffe in base alla profilazione web degli utenti o sul dispositivo usato: un’abitudine segnalata nei giorni scorsi dall’Enac, che dopo un monitoraggio dei siti delle compagnie aeree aveva rilevato come la tariffa fluttuasse a seconda della geolocalizzazione e dei dispositivi elettronici (iPhone, tablet) utilizzati per prenotare i biglietti.

Il decreto per ora prevede 34 articoli, che spaziano dai taxi alle norme per gli

investimenti strategici, poi la lotta al granchio blu e la proroga della cassa integrazione straordinaria i lavoratori Alitalia che non hanno trovato spazio in Ita Airways.

Intanto ieri teneva ancora banco il Ponte sullo Stretto e l’ipotesi di deroga al tetto degli stipendi per i professionisti coinvolti. Il decreto di oggi dovrebbe riguardare «l’assunzione di dipendenti, ovvero ingegneri ed esperti con le massime competenze, da parte della Società e non è rivolta al Presidente e all’Ad e in generale al Cda», ha precisato Pietro Ciucci, l’amministratore delegato della Società Stretto di Messina, sottolineando che la società assumerà 100 risorse da Anas e Rfi, aziende per le quali il tetto di 240mila euro alle retribuzioni annue non è previsto.

Per risolvere il nodo dei taxi si aumenteranno fino al 20% le licenze per i Comuni capoluogo di Regione, le città metropolitane e i comuni sede di aeroporto internazionale attraverso un concorso internazionale che prevede obbligatoriamente l’uso di veicoli non inquinanti.

RIPRODUZIONE RISERVATA