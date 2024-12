Caro voli a Natale, algoritmi nel mirino 

Sempre la stessa triste storia di Natale. L’Isola a poche settimane dalle festività di fine 2024 diventa una meta da raggiungere a carissimo prezzo. Per turisti, ma soprattutto per gli emigrati che vorrebbero ricongiungersi ai propri cari nel momento dell’anno in cui la lontananza diventa più pesante. Per i non residenti il balzello da pagare per sbarcare in Sardegna è pesantissimo: i prezzi dei biglietti possono oscillare dai 200 ai 400 euro, con punte però ben più salate.

Una “consuetudine” delle compagnie accolta ogni anno da accese contestazioni, ma mai risolta da chi ne ha avuto l’autorità. Il 2024 potrebbe però fare eccezione, non solo perché a protestare è stato il presidente della Commissione Trasporti alla Camera, Salvatore Deidda, ma anche perché a puntare i riflettori sui meccanismi di tariffazione di fine anno ieri è stata anche l’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

Il rapporto

Il dito del Garante è puntato da tempo sull’intelligenza artificiale che le compagnie utilizzano per modificare i prezzi in base alle dinamiche i mercato. Il report sulle metodologie di tariffazione è talmente complesso che l’Autority si è preso più tempo per stilare un'analisi definitiva, attesa ora entro il prossimo 16 gennaio.

Ciò nonostante, dal rapporto preliminare pubblicato ieri sono emerse criticità ben note ai sardi: «L’analisi sui meccanismi di determinazione dei prezzi da parte dei vettori, in particolare con riguardo all’impiego di algoritmi di prezzo, ha mostrato innanzitutto l’assenza di specificità nei meccanismi di definizione dei prezzi utilizzati per i voli da e per la Sicilia e la Sardegna», scrive l’Antitrust, sottolineando quindi la mancanza di un’attenzione particolare per i trasporti da e per le isole maggiori del Paese e soprattutto la mancanza di trasparenza nel proporre prezzi equi alla clientela. «È emerso che anche i prezzi dei servizi accessori (quali ad esempio la scelta del posto oppure il bagaglio a mano o in stiva)», scrive ancora l’Autorità, «risultano essere, per la maggior parte degli operatori, oggetto di adattamento dinamico, tramite algoritmi e regole di funzionamento, anch’essi diversi da una compagnia all’altra».

Le simulazioni

Assoutenti ha confermato la stangata per chi vorrà tornare o visitare la Sardegna tra la fine di quest'anno e l’inizio del prossimo. Un biglietto di andata e ritorno prenotato dal 21 dicembre al 6 gennaio in classe economy ha registrato infatti tariffe stellari: Torino-Cagliari da 251 a 274 euro, Pisa-Cagliari 215 euro, Bologna-Cagliari da 213 a 308 euro, Roma-Cagliari da 130 a 470 euro fino ad arrivare al fantascientifico Milano-Cagliari, il cui biglietto può oscillare da 147 a ben 1.228 euro.

«Spostarsi in Italia durante le festività continua ad essere un salasso che svuota le tasche dei cittadini», ha spiegato il presidente di Assoutenti Gabriele Melluso.

«Nonostante gli allarmi lanciati a più riprese dai consumatori e i proclami della politica, l’emergenza caro-voli è un fenomeno che si ripresenta ogni anno e che, purtroppo, sembra senza soluzione».

In Parlamento

L’ira dei sardi è arrivata in Parlamento dove Salvatore Deidda, deputato di Fdi e presidente della commissione Trasporti alla Camera, non ha usato mezze parole affermando sia stato «violato il diritto di mobilità per le Isole». Il parlamentare di maggioranza ha promesso battaglia: «Se non ci vengono incontro con una politica dei prezzi equa, ora in Europa o in Parlamento, troveremo la via legislativa per tutelare i cittadini e le imprese, a partire dai regolamenti a difesa degli utenti in discussione proprio in Commissione Trasporti alla Camera».

