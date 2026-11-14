Con il carrello della spesa alle stelle e l’emergenza caro-carburanti il Comune sceglie di non mettere le mani nelle tasche dei cittadini. Niente aumenti per il 2027: le tariffe di mensa scolastica, asilo nido, sezione Primavera e assistenza domiciliare resteranno le stesse. L’ha deciso la Giunta comunale. Accanto alle misure istituzionali, si muove anche la comunità. Proprio per rispondere alla sempre più costante emergenza, le parrocchie organizzeranno una raccolta alimentare. Tra i volontari sempre presenti alle iniziative di solidarietà c’è anche Franco Cocco, componente del gruppo Apostoli della parrocchia di Sant’Andrea. «C’è sempre più bisogno e la nostra comunità si scopre ogni volta solidale».

Situazione critica

In Comune arrivano segnalazioni, richieste di aiuto, racconti di chi fatica a sostenere anche le spese essenziali. Un’emergenza povertà che non è più solo un dato statistico, ma una realtà quotidiana che si presenta allo sportello, nelle scuole, nei servizi sociali. È in questo contesto che si inserisce la decisione dell’amministrazione: non aggiungere un altro peso sui servizi fondamentali per l’infanzia e per le persone più fragili. A spiegare le ragioni della decisione è Irene Murru, assessore ai Servizi sociali: «È una scelta di responsabilità. In un momento difficile per le famiglie, dove tutto sta aumentando, il Comune mantiene invariate le tariffe di asilo nido, mensa scolastica, sezione primavera e assistenza domiciliare. Perché nessuno, oggi, deve scegliere tra la spesa, la scuola dei figli o l’assistenza a un genitore anziano».

I numeri

Confermate per il 2027 le tariffe. Mensa scolastica, per gli alunni delle scuole dell’Infanzia ed Elementari, asilo nido, per 35 bambini dai 3 ai 36 mesi, Primavera, per 18 bambini dai 24 ai 36 mesi, assistenza domiciliare, per persone con disabilità e limitazioni dell’autonomia. Se per le famiglie nulla cambia, per l’ente l’impegno economico resta rilevante. Per il 2027, il costo presunto di asilo nido e sezione Primavera è stimato in 417mila euro, per 53 utenti e 11 mesi di servizio. L’incasso previsto dai contributi è di 210.575 euro, con una copertura del 62,48 per cento. Per la mensa, il costo annuo presunto è di 456mila euro, con un incasso di 210mila: 180mila dalla contribuzione delle famiglie e 30mila euro dal contributo del ministero dell’Istruzione per i pasti del personale scolastico. La copertura da parte dell’utenza è del 42,25 per cento. Una parte dei costi è sostenuta anche da finanziamenti esterni, come il Fondo speciale equità per il potenziamento dei servizi educativi.