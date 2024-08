Caro Tari, cento euro in più all’anno 

L’allarme era scattato due settimane fa con l’arrivo delle prime bollette. Ora, a consegna ultimata, l’aumento della tassa dei rifiuti è diventato l’argomento più gettonato dell’estate. Un rincaro tra il 15 e il 20 per cento in più rispetto allo scorso anno. «Mi è arrivata una bolletta di 434 euro, 110 in più rispetto allo scorso anno – afferma Ilaria Piludu, casa di 150 metri quadrati e sei componenti nel nucleo familiare – è un aumento spropositato». Sulla stessa linea tanti altri utenti che propongono addirittura di restituire le bollette al Comune attraverso una manifestazione pubblica.

La protesta

Non sono bastate le spiegazioni date dall’amministrazione che ha imputato i rincari ai maggiori costi per lo smaltimento dei rifiuti abbandonati nelle campagne. «Se è davvero così sarebbe ancora più grave – è il commento di diversi utenti sui gruppi social – non si può far pagare ai cittadini onesti il prezzo dell’inciviltà altrui».

Il sindaco

Una clima di tensione su cui interviene il sindaco Ivan Piras in prima persona: «Gli aumenti non sono mai stati per noi una soluzione facile, finora eraamo riusciti ad evitarli. Purtroppo quest’anno non è stato possibile. La copertura finanziaria della Tari per legge deve essere ripartita sui cittadini».

Sulla ragione dei rincari il sindaco indica due fattori: i costi extra per la bonifica dei siti dai rifiuti abbandonati e i mancati ricavi dalla vendita di plastica e carta, prima molto richiesti nel mercato e ora diventati un costo per i comuni. «L’aumento complessivo pesa per poco più di 100mila euro che ripartito su 4500 utenti genera un incremento medio di 22 euro sull’anno precedente – precisa Piras – ovviamente questi sono dati medi che possono variare da utente a utente in funzione anche dei mq e dei componenti del nucleo familiare».

Il programma

Per tagliare i costi la strada è obbligata: ridurre la produzione di rifiuti: «Stiamo proseguendo nell’attività di sensibilizzazione nelle scuole e in ogni ambito sociale – prosegue Piras - per la riduzione della plastica si è fatto un passo in avanti con le casette pubbliche dell’acqua. Vorremmo fare lo stesso per altri prodotti. Ciò che pesa di più nei costi complessivi è l’umido: stiamo pensando a uno sgravio del 20% sui costi totali per chi si doterà di compostiera».

Lo scontro

Progetti a lungo termine. Ora sul campo rimane la rabbia di chi dovrà pagare i rincari e non riesce a mandar giù di doverlo fare a causa degli incivili: «Io differenzio e pago per la maleducazione di chi butta i rifiuti in campagna – afferma un altro utente – non mi sembra però che le campagne siano così pulite. Dove sono le bonifiche? E soprattutto perché gli incivili agiscono indisturbati?».

Accuse che il sindaco respinge con decisione: «La polizia locale ha individuato sanzionato pesantemente diversi trasgressori. Presto ci sarà un sistema di video sorveglianza capillare. Ma la repressione non basta. Chiediamo la collaborazione di tutti: i rifiuti vengono ritirati sotto casa, perché buttarli in campagna?».

Carla Zizi

