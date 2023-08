Caro spesa, lieve aumento dell’inflazione 

Una lieve variazione dell’inflazione, pari al +0,3%, è stata registrata in città nel mese di luglio. Il leggero aumento dell’indice dei prezzi al consumo per l’intera collettività, risulta essere comunque in diminuzione rispetto al +0,4% registrato nel mese precedente.

L’indice tendenziale ha una variazione del +5,5%, risultando così in diminuzione anch’esso rispetto al +6,0% che si era avuto nel mese di giugno 2023. Tra gli alimentari e gli alcolici, da segnalare, l'aumento della sezione “Oli e grassi” (+3,9%), “Zucchero, confetture, miele, cioccolato e dolciumi” (+1,4%) e “Acque minerali, bevande analcoliche, succhi di frutta e verdura” (+1,2%). In diminuzione si segnala una sola variazione significativa nella classe “Frutta” con un -4,4%. Le birre, invece, registrano un aumentano del +1,2%. Nelle voci per la casa, in diminuzione l’energia elettrica (-2,5%), il gas (-2,6%), ma in aumento il gasolio per riscaldamento (+4,4%).

