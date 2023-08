«Caro sindaco Puddu, non è tutto da buttare» 

Lettera aperta dell’ex assessore comunale del M5S Gianluca Mandas al sindaco di Assemini Mario Puddu, eletto due mesi fa a capo di una coalizione civica ma in passato primo sindaco sardo eletto dal movimenti grillini. Argomento: il centro storico. Motivo ispiratore: la recente polemica sul web intorno alla paternità dei lavori in corso in piazza don Bosco.

Il punto

Mandas ricorda al sindaco il suo primo percorso al suo fianco, quando Puddu era il simbolo del M5S non solo ad Assemini, con tanto di approvazione del Puc e del piano particolareggiato del centro storico: «Abbiamo colmato un vuoto di oltre vent’anni, abbiamo posto le basi e le regole per il riordino e lo sviluppo urbanistico della città, proseguito con la sindaca Sabrina Licheri che mi ha confermato l’incarico in giunta. Non è tutto da buttare. come hai detto tu, Mario, in campagna elettorale». E snocciola dati: «Duecento autorizzazioni per interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione nel solo centro storico; accordo pubblico-privato per tre milioni di euro che hanno consentito, tra le cose la realizzazione del centro sportivo Coghinas, la riqualificazione del Parco Santa Lucia; sette sanatorie urbanistiche di lottizzazioni non collaudate in passato a causa proprio dell’assenza del Puc; i piani attuativi nelle zone di Cuccuru Macciorri e Sa Costera. Il mio personale augurio da asseminese è che la tua amministrazione possa portare a compimento il maggior numero di opere o obiettivi per la città. Niente altro conta di più del bene comune».

Le reazioni

Anche Diego Corrias, ex assessore sia con Puddu sia con Licheri, commenta la lettera di Mandas: «Puddu è come l’avvocato della barzelletta dell’attore romano Gigi Proietti. Tutto ciò che è riuscito è “suo” anche quando non è stato progettato da lui come i lavori della piazza don Bosco in avvio ora, frutto della giunta Licheri, che lui si intesta. Gli errori sono tutti dell’amministrazione Licheri. Dimentica che la “sua” amministrazione era la “nostra” perché lui è stato eletto dal M5S e i “suoi” progetti hanno avuto gambe grazie ad assessori e consiglieri del M5S. Gli stessi che nel secondo mandato hanno anche aggiustato in silenzio le cose che a lui non sono riuscite».

Niside Muscas esprime un suo pensiero sulla lettera aperta pubblicata da Mandas su Facebook: «Ogni cosa ha una paternità, ma è importante vedere crescere e migliorare ciò che si è generato. Vigileremo perché l’opera sia rispondente alle esigenze dei cittadini e ci auguriamo che i lavori creino meno disagi possibili al quartiere».

La replica

Replica Mario Puddu: «Non ho tempo per rispondere alle lettere aperte.

L'unica risposta plausibile sarebbero le condizioni di degrado in cui hanno lasciato Assemini. Non c'è altro da aggiungere».

RIPRODUZIONE RISERVATA