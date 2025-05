«Caro sindaco, ecco la nostra agenda» 

Per una volta, non è stata la politica a parlare ai cittadini, ma i cittadini a parlare con la politica. Ieri, nel piazzale della chiesa del Sacro Cuore, si è svolto un confronto pubblico tra i residenti dei quartieri Sacro Cuore e Istiritta e i candidati sindaci. In realtà, Domenico Mele, in campo con la lista “Democrazia sovrana popolare” non si è presentato per problemi di salute. Tutta l’attenzione si è concentrata su Lisetta Bidoni che guida “Progetto per Nuoro”, Giuseppe Luigi Cucca a capo dell’alleanza civica e sardista sostenuta dal centrodestra ed Emiliano Fenu, sostenuto dal Campo largo. Niente comizio, niente discorsi preparati: domande aperte, proposte dal basso. L’incontro, promosso nell’ambito del progetto Palc (Piano delle periferie) e organizzato dalla coop Lariso, che ha coinvolto i residenti, e studenti, nella riflessione condivisa su problemi e potenzialità dell’area. I cittadini hanno posto domande su sicurezza, trasporti, servizi.

Cultura e spazi pubblici

Sulla cultura è Annalisa Pilato a chiedere. Emiliano Fenu sottolinea l’importanza di una «mappatura degli edifici pubblici e non utilizzati per creare spazi di incontro». La Bidoni aggiunge: «Il patrimonio chiuso e inutilizzato decade, la cultura va sostenuta con i centri informativi di quartiere». Per Cucca, la città «dal punto di vista culturale è sedata: servono occasioni di incontro per ridare vivacità e rimettere in moto il polo identitario».

Assistenza sociale

Ma è sul welfare che si accende il dibattito. I cittadini chiedono sostegno su ludoteca doposcuola, centri di aggregazione per anziani e un mercatino del baratto. Bidoni si mostra sensibile: «Abbiamo già tutto nel programma. A Nuoro l’emergenza, nel welfare, è il diritto alla casa». Cucca rilancia: «Serve ascolto da parte dell’amministrazione». Il tema si infiamma attorno alla nuova Rsa, finanziata dalla Regione a Oliena. Cucca attacca: «È inconcepibile che a Nuoro non siamo riusciti a garantire un servizio fondamentale come questo». Fenu risponde ai cittadini: «Le belle iniziative, come il mercatino, vanno sostenute cambiando il regolamento e azzerando il costo del suolo pubblico». Poi replica sulla Rsa: «È importante, certo. Ma io preferisco la co-housing, la coabitazione diffusa per anziani».

Pianificazione urbana

«Perché il Comune non presta più attenzione al verde o non facilita i bike sharing?», chiedono i cittadini. Cucca accoglie la proposta: «Serve riattivare anche le fontane pubbliche. Ma l problemi sono la galleria di Mughina chiusa e il centro intermodale». Sul decoro urbano Fenu propone: «Affidiamo ai cittadini piccoli lavori in cambio di sconti sulla Tari». E aggiunge: «Sul centro intermodale serve chiarezza: chi si farà carico degli oneri straordinari di manutenzione?». Per Bidoni «fondamentali i comitati di quartiere, con ruolo decisionale in un bilancio partecipativo». Giovedì arriva Giuseppe Conte del M5S, il 3 giugno sarà la volta del leader di Avs, Angelo Bonelli.

RIPRODUZIONE RISERVATA