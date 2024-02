«Caro Renato, perché combatti contro te stesso?» 

«Senti un po' caro Renato, te lo dico con rispetto e una punta di affetto, perché combatti contro te stesso? Tu sei stato il mix perfetto di innovazione e sardità. Alessandra Todde è lo stesso, vent’anni dopo». Con queste parole dirette a Renato Soru, Pierluigi Bersani esordisce davanti a poco meno di mille persone che lo accolgono tutte in piedi ad una manifestazione elettorale tenutasi al Lu’ Hotel di Carbonia e organizzata dal Pd del Sulcis Iglesiente.

Insieme a lui, presenti la candidata del Campo largo alla presidenza della Regione Alessandra Todde e la segretaria del Pd Elly Schlein, oltre al sindaco Pietro Morittu e al segretario provinciale Pd Mauro Esu. Ovviamente l’ex segretario del Partito democratico non lascia a casa la sua verve umoristica: «Qui in Sardegna sto bene come il prosciutto nel panino», ma non perde di vista l'obiettivo della sua presenza nell’Isola. «Dalla Sardegna – dice – deve arrivare uno squillo di tromba per l’alternativa. I pilastri per la vittoria sono tre: sanità, lavoro e specificità del territorio». E poi l’appello a tutti i presenti: «Quando si può vincere, si deve vincere». L’ex presidente della Regione Emilia Romagna non si tira indietro da una riflessione sulla condizione politica nazionale: «In Italia siamo davanti ad una destra revanscista, aggressiva e corporativa. Revanscista perché aggressiva e in cerca di rivincita, regressiva sui diritti sociali dove risparmia sulla povertà». Su questo punto Bersani si fa una domanda e si dà una risposta: «Chissà dove andranno i fondi risparmiati con i soldi del reddito di cittadinanza. Secondo me serviranno per un altro condono, ne sono sicuro». Poi prosegue: «Sono corporativi. Tra un po’ faranno un fisco diviso per categorie, non è accettabile. Stanno provando a smantellare la riforma sanitaria del 1978, anzi lo stanno facendo fare al mercato». Non poteva passare poi inosservata la riforma dell’autonomia differenziata, non perdendo il suo sarcasmo: «Ogni volta che Calderoli propone una riforma, dichiara che porta dei vantaggi a sud a nord a est a ovest. Secondo me lui ha in mente un maiale fatto solo di prosciutti». Prima di salutare la platea uno slogan breve ma molto apprezzato dal pubblico: «Economia di mercato sì, società di mercato no».

