Caro prezzi, “bruciati” 270 euro a famiglia 

Non è lusinghiera la posizione di Cagliari nella classifica nazionale sul tasso d’inflazione nei capoluoghi di provincia italiani. La città è al ventesimo posto con un’inflazione a ottobre dell’1,3 per cento, il che significa che ogni famiglia ha perso in media 270 euro del proprio reddito a causa dell’aumento dei prezzi. Nella classifica nazionale il 33° posto va a Sassari con un tasso dell’1,1 per cento, mentre Olbia e Tempio sono al 44° con lo 0,9. Tra le Regioni, la Sardegna è decima per gli aumenti dei prezzi.

La peggior performance italiana è di Bolzano con il 2 per cento, seguita da Roma e Trento rispettivamente con 1,5 e 1,3.

Per quanto riguarda il capoluogo sardo, gli aumenti riguardano beni di prima necessità come i prodotti alimentari, le bevande analcoliche, l’istruzione, i servizi ricettivi e la ristorazione. L’Unione nazionale dei consumatori conferma il dato di 270 euro a famiglia bruciati dall’inflazione.

Tra le voci indicate dall’associazione dei consumatori, spiccano l’aumento dello 0,9% su base annua per servizi sanitari e spese per la salute, ma a schizzare verso l’alto sono soprattutto le spese per l’istruzione: +4,7% su base annua, +3,1 su base mensile. Quella universitaria costa i 5,9% in più rispetto a un anno fa.

