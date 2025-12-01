Caro-Natale, gli italiani al risparmio 

Un taglio ai regali e cenoni più leggeri. A poco più di tre settimane dal Natale, le famiglie fanno i conti con il carrello della spesa più pesante, i rincari su voli e trasporti, le bollette che incidono sul bilancio domestico. La parola d’ordine è risparmio, anche se non si vuole comunque rinunciare all’atmosfera di festa. Quanto spenderanno, dunque, gli italiani per i regali, la tavola, gli addobbi e le vacanze? La fotografia dei desideri e dei consumi emerge dal nuovo rapporto congiunto Facile.it-Consumerismo No Profit che, in vista delle festività di fine anno, riporta alcune delle voci di spesa delle famiglie italiane.

Più leggeri a tavola

Il taglio più evidente riguarda la tavola delle feste: pranzo e cenone saranno più sobri. Il budget a disposizione diminuisce: in media si spenderanno 64 euro, per una spesa totale che arriva a 2,7 miliardi di euro, a fronte del 3,5 miliardi del 2024. Tutto dovuto all’aumento generale dei prezzi e quindi al caro-alimenti. A leggere i dati Istat riportati dall’indagine di Facile.it, tra il 2021 e il 2025, i prezzi dei prodotti alimentari sono cresciuti di circa il 25%, con incrementi ancora più marcati in alcune categorie. Gli aumenti maggiori sui prodotti vegetali, il 30%; il 28% per latte, formaggi e uova; il 25% pane e cereali.

«Un pensierino»

Secondo l’indagine che Facile.it ha commissionato all’istituto di ricerca EMG Different, per i soli regali di Natale quest’anno gli italiani spenderanno circa 8,7 miliardi di euro, con una spesa pro capite di 204 euro. Rispetto al Natale 2024, il budget a disposizione cala di quasi il 20%, e molti regali verranno pagati a rate. Per decorare l’albero di Natale e per gli addobbi in genere, invece, ancora non c’è una proiezione degli intendimenti di spesa, ma ci si può riferire al dato dello scorso anno riportato da Consumerismo No Profit che aveva stimato in circa 270 euro la spesa media per le decorazioni.

Una notte fuori casa

Si risparmia su regalo e cenoni, ma in tanti non vogliono rinunciare a un piccolo viaggio. Tra Natale e Capodanno, emerge dai dati EMG raccolti per Facile.it, sono circa 10 milioni gli italiani che trascorreranno almeno una notte fuori casa. La spesa media è di 440 euro a testa, un incremento del 31% rispetto ai 335 euro del 2024. Il bilancio complessivo dovrebbe superare i 5 miliardi di euro, a fronte dei 3,9 miliardi delle festività 2024.

Biglietti pesanti

Rincari su traghetti, aerei e treni. Sui voli delle principali tratte interne, il report di Consumerismo No Profit rileva che il biglietto medio è aumentato in percentuali comprese fra l’8% e il 14% rispetto all’anno scorso. Chi si sposta verso le isole per le festività mette in conto una spesa importante. Nel 2024 i dati raccolti da Consumerismo indicavano aumenti tra il 10% e il 20% per le principali tratte verso Sicilia, Sardegna e isole minori rispetto all’anno precedente. Nel 2025 i listini si sono consolidati su questi livelli, con differenze anche marcate in base al giorno, all’orario e alla tipologia di sistemazione.

