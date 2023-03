«Caro Loddo,  ci ripensi: noi la aiuteremo» 

«Auspico che il sindaco Alberto Loddo ci ripensi e torni sui suoi passi. Vengo anche io da un piccolo Comune, capisco le difficoltà, so bene quanto sia difficile il lavoro dei sindaci e quanto spirito di abnegazione e coraggio richieda amministrare». L'assessore regionale agli Enti locali, Aldo Salaris, esprime così la sua vicinanza al sindaco di Villanova Tulo, che si è dimesso lunedì in Consiglio per l’impossibilità ad andare avanti con un solo dipendente in Municipio.

«Credo sia importante sottolineare – prosegue Salaris – che il problema della carenza di personale nella pubblica amministrazione è ormai atavico e investe, tra alti e bassi, tutti i 377 Comuni dell'Isola; assistiamo alla migrazione degli inquadramenti professionali del settore tecnico-amministrativo verso gli uffici regionali. Questa è la cornice di una situazione di fondo, ripeto, non semplice. Ma venendo al quadro specifico di Villanova Tulo, circa un mese fa avevo incontrato in assessorato, la maggioranza dell'amministrazione comunale guidata da Loddo, e in quell'occasione il problema si faceva risalire all'approvazione dei consuntivi di bilancio degli ultimi quattro anni, 2019-2020-2021 e 2022. Allora, prima di pensare a interventi con misure straordinarie, che da un punto di vista normativo non sono certamente di facile né tantomeno di rapida attuazione, dobbiamo agire con gli strumenti immediatamente a nostra disposizione che ci permettono di rimettere subito in moto la macchina amministrativa dell'Ente, approvando questi bilanci. Ecco, la prima condizione necessaria, seppure non sufficiente da cui ripartire. In mancanza di alternative, la norma prevede che lo stesso sindaco o chi per lui, assuma le funzioni di particolari aree amministrative. Dopo l'approvazione dei consuntivi mi rendo disponibile a proseguire sulla strada del confronto necessario per risolvere i problemi». (p. m. r.)

RIPRODUZIONE RISERVATA