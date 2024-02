Caro ex, sul set facciamo ancora scintille 

Recitare con un ex: per Juliette Binoche è stato liberatorio. In “La Passione” di Dodin Bouffant (il film candidato ufficiale dalla Francia agli Oscar del 10 marzo), l'attrice francese duetta con Benoît Magimel, il suo ex partner e il padre della figlia Hana di 24 anni.

«Tutti dovrebbero farlo», ha detto la star icona della francesità (oltre al film in cui il food è co-protagonista, la premio Oscar per “Paziente Inglese” recita in questi giorni nel ruolo di Coco Chanel nella serie di Apple Tv+ “The New Look” su Christian Dior e il mondo della moda) in una intervista sul New York Times. «Per me è stato liberatorio. Perchè non c'erano più blocchi. Questo ha permesso di liberare espressività, parole, sentimenti, essere una alla presenza dell'altro», ha detto.

Juliette e Benoit non hanno in realtà parlato di questa «bellissima» esperienza una volta chiuso il set del film: «Dunque non so come è stato per lui». Ma anche per Magimel non dovrebbe esser stata una situazione dissimile se è vero quel che ha raccontato il regista Tran Anh Hung che Magimel ha cambiato le parole del finale per aggiungere alle sue battute «...sei mia moglie» oltre che «sei la mia cuoca», poi tagliate nella versione definitiva. «Mi sono perso nei suoi occhi», avrebbe detto lui alla richiesta di spiegazioni.

La chemistry tra star innamorate è celebre tra gli “effetti speciali” che portano un film al successo: vedi tra i mille casi, Elizabeth Taylor e Richard Burton o, più vicini cronologicamente a noi, Zendaya e Tom Holland o Eva Mendes e Ryan Gosling.

