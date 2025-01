Caro estinto, quanto mi costi 

Da dicembre il Comune di Tortolì ha spedito 100 solleciti di pagamento del canone per loculi e tombe a terra. I familiari morosi che hanno già messo mano al portafogli sono diversi, tanto che nelle casse dell’ente sono già finiti 12mila euro. Dal comando della polizia locale continueranno a setacciare la banca dati per intercettare gli intestatari dei posti salma che non hanno rinnovato il contratto con il concessionario. Si proseguirà con un ritmo di 20 avvisi alla settimana. Un volume di soldi che supera 100mila euro, risorse che verranno reinvestite nella cura del camposanto di viale Santa Chiara.

Il caso

In cimitero sono tre le tipologie di posti per il riposo eterno. I più costosi sono quelli a terra, per i quali la famiglia del defunto deve versare 1.500 euro per trent’anni. Costa la metà esatta un loculo mentre per i colombari, riservati alle spoglie o alle urne cinerarie, l’importo è di 450 euro. Sempre con contratti trentennali. Il sindaco, Marcello Ladu, spiega l’origine degli avvisi che da qualche settimana stanno arrivando agli intestatari delle tombe: «Stiamo portando avanti un procedimento che rientra nell’ambito della riorganizzazione dei conti, una pratica che non è mai stata assolta». L’elenco dei morosi è lungo. È stato sviluppato con un censimento interno al cimitero, settore per settore. A quel punto, gli agenti della polizia locale incaricati di seguire il procedimento hanno incrociato l’identità degli intestatari con gli estremi del versamento e in quel momento sono spuntati i morosi. La svolta è arrivata nel 2011, quando l’amministrazione Lerede aveva convertito i canoni da decennali a trentennali.

Il futuro

Emergono anche novità logistiche per il camposanto del futuro. «Abbiamo completato la progettazione per estendere l’area a nord della struttura», conferma il sindaco Ladu. Anche perché l’attuale superficie interna non può più contenere batterie di loculi e dunque l’estensione del perimetro è un intervento non più derogabile. Lo scorso ottobre il Comune, quando i posti salma erano in via di esaurimento, ha posato trenta nuovi loculi a ovest, nel settore D. Un’area ricavata nel 2011 quando l’ente di via Garibaldi aveva messo a dimora oltre 230 loculi.

